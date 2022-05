https://ria.ru/20220531/tabak-1791717151.html

Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) – это международная акция по борьбе с курением, которая ежегодно проводится во всем мире 31 мая. День был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям. По данным ВОЗ, употребление табака является одной из значительных угроз для здоровья. Табак убивает почти половину употребляющих его людей. Ежегодно употребление табака приводит к смерти более восьми миллионов человек, из них более семи миллионов человек, являвшихся потребителями или бывшими потребителями табака, и более 1,2 миллиона некурящих людей, подвергавшихся воздействию вторичного табачного дыма. Употребление табака негативно сказывается почти на всех органах человеческого тела. Курение способствует развитию таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, рак ротовой полости, горла, легких, астма, туберкулез, деменция и многих других.В ВОЗ отмечают, что все формы употребления табака вредят здоровью, и безвредной дозы табака не существует. Наиболее распространенной формой употребления табака в мире является курение сигарет. К другим видам табачных изделий относятся кальянный табак, сигары, сигариллы, самокруточный табак, трубочный табак, биди и кретек.Почти 80% из одного миллиарда курильщиков в мире живет в странах с низким и средним уровнем дохода. В некоторых из них дети из бедных семей часто работают на табачных плантациях для того, чтобы обеспечивать доход для семьи. Эти дети особенно уязвимы к "болезни зеленого табака", вызываемой никотином, который впитывается через кожу при обработке влажных табачных листьев.Употребление табака наносит существенный экономический ущерб, который, в частности, выражается в виде значительных расходов на здравоохранение, а также в виде утраты человеческого капитала в результате обусловленных употреблением табака заболеваемости и смертности.Правительства стран принимают меры борьбы против табака, сформулированные в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), которая вступила в силу в феврале 2005 года. В настоящее время участниками конвенции являются 182 страны и территории. Этот основанный на фактических данных договор подтверждает право людей на высокий уровень здоровья, обеспечивает юридические основы для международного сотрудничества в области здравоохранения и устанавливает высокие стандарты для соблюдения этого договора. В 2008 году ВОЗ ввела комплекс практических мер MPOWER. Каждая мера MPOWER соответствует, по меньшей мере, одному положению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.Комплекс мер MPOWER предусматривает осуществление странами следующих стратегий: Monitor – мониторинг потребления табака и стратегий профилактики; Protect – защита людей от табачного дыма; Offer – предложение помощи в целях прекращения употребления табака; Warn – предупреждение об опасностях, связанных с табаком; Enforce – обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий; Raise – повышение налогов на табачные изделия. В 2021 году журнал The Lancet опубликовал глобальный обзор по употреблению табака за период с 1990 по 2019 год. В обзоре подробно анализируется статистика курения и употребления табака в 204 странах мира, собранная в ходе 3625 общенациональных репрезентативных опросов, проводимых в рамках проекта Глобального исследования бремени болезней (GBD – Global Burden of Disease Study). Статистика показывает, что количество курильщиков в 2019 году достигло 1,1 миллиарда человек. Особую озабоченность у ученых вызывает высокий уровень курения среди молодежи в возрасте 15–24 лет, при этом более половины стран мира не демонстрируют прогресса в сокращении курения среди молодежи. По данным обзора, сегодня каждый пятый молодой мужчина и каждая двадцатая молодая женщина в мире курят, а девять из десяти нынешних курильщиков начали курить в возрасте до 25 лет.В десятку самых "курящих" стран вошли Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины, а каждый третий курильщик табака в мире живет в Китае. В России курение является одной из самых распространенных вредных привычек и представляет собой серьезную проблему.В 2008 году Россия присоединилась к разработанной ВОЗ конвенции по борьбе против табака, а затем приняла национальную Концепцию по противодействию потребления табака на 2010-2015 годы. В 2019 году была принята Концепция по противодействию потребления табака до 2035 года. С 2013 года в стране действует закон "Об охране здоровья граждан от последствий потребления табака" – один из самых всеобъемлющих антитабачных законов в мире. В России действует тотальный запрет на курение во всех общественных местах и на рабочих местах, полный запрет любой рекламы табачной продукции (частичный запрет продвижения табачных изделий в телевизионных и кинофильмах), жесткие законы, ограничивающие торговлю этими продуктами, запрет на открытую выкладку табачной продукции в пунктах продаж, запрет их продажи несовершеннолетним и др.В августе 2020 года президент России Владимир Путин подписал поправки в антитабачное законодательство, которые предусматривают приравнивание любых никотинсодержащих продуктов, не являющихся фармацевтической продукцией, – электронных сигарет, вейпов, кальянов, а также продуктов нагревания табака, например, iqos, к табачным изделиям. Кроме того, полностью были запрещены никотинсодержащие леденцы, конфеты и подобные продукты. За последние годы Министерство здравоохранения РФ также расширило спектр помощи людям, желающим бросить курить, включая создание специальной "горячей" телефонной линии для тех, кто хочет отказаться от табака.Статистика показывает эффективность разумных ограничений в борьбе с курением. По данным глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS), в 2009 году число курильщиков в России составляло около 40% взрослых (43,9 миллиона человек): 60,2% мужчин и 21,7% женщин. К 2016 году, по данным того же опроса, число курильщиков сократилось до 30,5% взрослых (36,4 миллиона человек): около 50% мужчин и 14,5% женщин. Тем не менее, по оценке Минздрава РФ, в России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 до 400 тысяч граждан. По данным исследования Росстата, 78,2% жителей России не испытывают пристрастия к табаку. Ежедневно курят 18,9% россиян, еще 2,6% курят время от времени. Среди тех, кто полностью отказался от курения или не употреблял табачные изделия, – 61% мужчин и 89,4% женщин. В мае 2022 года министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в РФ фиксируется тенденция осознания вреда табакокурения. Количество курильщиков в 2021 году сократилось больше чем на 6%, динамика снижения курильщиков сохраняется и в 2022 году. В 2022 году Всемирный день без табака посвящен теме "Табак: угроза нашей окружающей среде". Вредное воздействие табачной промышленности на окружающую среду огромно, причем оно постоянно растет, создавая излишнюю нагрузку на и без того скудные ресурсы и хрупкие экосистемы нашей планеты. Табак разрушает окружающую нас среду, нанося дополнительный вред здоровью человека в процессе его выращивания, производства, распространения, потребления и воздействия отходов после потребления: 600 миллионов деревьев подвергаются вырубке для производства сигарет; 84 миллиона тонн углекислого газа выбрасывается в атмосферу, что приводит к росту температуры во всем мире; 22 миллиарда литров воды используется для производства сигарет. В ВОЗ отмечают, что табачные отходы содержат более семи тысяч токсических химических веществ, включая канцерогены. Две трети из 15 миллиардов продаваемых ежедневно сигарет выбрасываются в природу. На сигаретные окурки приходится 30-40% всех предметов, подбираемых во время уборок прибрежных и городских районов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

