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США пытаются выторговать дополнительные условия по СВПД, заявил Лавров - РИА Новости, 31.05.2022
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США пытаются выторговать дополнительные условия по СВПД, заявил Лавров
США пытаются выторговать дополнительные условия по СВПД, заявил Лавров - РИА Новости, 31.05.2022
США пытаются выторговать дополнительные условия по СВПД, заявил Лавров
США продолжают препятствовать восстановлению иранской ядерной сделки, пытаются выторговать себе дополнительные условия, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:28
2022-05-31T13:28
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МАНАМА, 31 мая - РИА Новости. США продолжают препятствовать восстановлению иранской ядерной сделки, пытаются выторговать себе дополнительные условия, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Возникли некие препятствия, прежде всего в силу позиции США, которые пытаются выторговать дополнительные условия, изменив тем самым первоначальный замысел и первоначальное содержание Совместного всеобъемлющего плана действий, который был утвержден Советом Безопасности ООН", - сказал Лавров."Мы исходим из того, что справедливость требует восстановления СВПД без каких-либо изъятий, без каких-либо довесков", - подчеркнул российский министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
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в мире, дональд трамп, нед прайс, сша, иран, тегеран (город), оон, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров
13:28 31.05.2022
 
США пытаются выторговать дополнительные условия по СВПД, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США пытаются выторговать дополнительные условия по восстановлению СВПД

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МАНАМА, 31 мая - РИА Новости. США продолжают препятствовать восстановлению иранской ядерной сделки, пытаются выторговать себе дополнительные условия, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Возникли некие препятствия, прежде всего в силу позиции США, которые пытаются выторговать дополнительные условия, изменив тем самым первоначальный замысел и первоначальное содержание Совместного всеобъемлющего плана действий, который был утвержден Советом Безопасности ООН", - сказал Лавров.
"Мы исходим из того, что справедливость требует восстановления СВПД без каких-либо изъятий, без каких-либо довесков", - подчеркнул российский министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
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В миреДональд ТрампНед ПрайсСШАИранТегеран (город)ООНМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей Лавров
 
 
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