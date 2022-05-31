https://ria.ru/20220531/svetlodarsk-1791930355.html

Украинские войска обстреляли Светлодарск

Украинские войска обстреляли Светлодарск - РИА Новости, 31.05.2022

Украинские войска обстреляли Светлодарск

Два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Светлодарска, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:41

2022-05-31T09:41

2022-05-31T09:47

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

светлодарск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_530:916:2543:2048_1920x0_80_0_0_0e6273fe0665a4f92b6fd83a01a4f1e3.jpg

ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Светлодарска, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Светлодарск, ранены 2 человека. По пр. Победы пострадали домостроения", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 24 мая, что Светлодарск перешел под оперативный контроль сил ДНР и ЛНР, идет зачистка. Светлодарск расположен в 18 километрах от Дебальцево. Находящаяся в городе Углегорская ТЭС – одна из крупнейших в Европе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецкая народная республика

светлодарск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, светлодарск