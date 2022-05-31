https://ria.ru/20220531/sudno-1791915719.html

Порт Мариуполя после освобождения покинуло первое судно

Порт Мариуполя после освобождения покинуло первое судно - РИА Новости, 31.05.2022

Порт Мариуполя после освобождения покинуло первое судно

Первое после освобождения Мариуполя судно с грузом металлопроката вышло из порта города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T07:52

2022-05-31T07:52

2022-05-31T07:52

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

россия

украина

владимир путин

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МАРИУПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Первое после освобождения Мариуполя судно с грузом металлопроката вышло из порта города, передает корреспондент РИА Новости.Морской порт покинуло судно с металлопрокатом, произведенным на заводах Мариуполя. Сухогруз "Астрахань" под российским флагом взял курс в сторону Таганрога.Судно стояло на погрузке два дня: процесс был небыстрым, поскольку погрузка осуществлялась плавучим краном. Портовые краны пока обесточены из-за нарушения электроснабжения порта в ходе боев.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Минобороны РФ 20 мая 2022 года сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/ustroystva-1791914700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мариуполь, россия, украина, владимир путин