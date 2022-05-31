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Порт Мариуполя после освобождения покинуло первое судно - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/sudno-1791915719.html
Порт Мариуполя после освобождения покинуло первое судно
Порт Мариуполя после освобождения покинуло первое судно - РИА Новости, 31.05.2022
Порт Мариуполя после освобождения покинуло первое судно
Первое после освобождения Мариуполя судно с грузом металлопроката вышло из порта города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T07:52
2022-05-31T07:52
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
россия
украина
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Первое после освобождения Мариуполя судно с грузом металлопроката вышло из порта города, передает корреспондент РИА Новости.Морской порт покинуло судно с металлопрокатом, произведенным на заводах Мариуполя. Сухогруз "Астрахань" под российским флагом взял курс в сторону Таганрога.Судно стояло на погрузке два дня: процесс был небыстрым, поскольку погрузка осуществлялась плавучим краном. Портовые краны пока обесточены из-за нарушения электроснабжения порта в ходе боев.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Минобороны РФ 20 мая 2022 года сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/ustroystva-1791914700.html
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в мире, мариуполь, россия, украина, владимир путин
07:52 31.05.2022
 
Порт Мариуполя после освобождения покинуло первое судно

Порт Мариуполя после освобождения покинуло первое судно "Астрахань" под российским флагом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПортовые краны в морском порту в Мариуполе
Портовые краны в морском порту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Портовые краны в морском порту в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Первое после освобождения Мариуполя судно с грузом металлопроката вышло из порта города, передает корреспондент РИА Новости.
Морской порт покинуло судно с металлопрокатом, произведенным на заводах Мариуполя. Сухогруз "Астрахань" под российским флагом взял курс в сторону Таганрога.
Судно стояло на погрузке два дня: процесс был небыстрым, поскольку погрузка осуществлялась плавучим краном. Портовые краны пока обесточены из-за нарушения электроснабжения порта в ходе боев.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Минобороны РФ 20 мая 2022 года сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
07:33Специальная военная операция на Украине
На позициях боевиков на "Азовстали" нашли самодельные взрывные устройства
 
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