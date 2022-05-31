16:19 31.05.2022 (обновлено: 16:49 31.05.2022)
Глава Бурятии предложил создать в республике кампус для студентов из Азии
Глава Бурятии предложил создать в республике кампус для студентов из Азии
Алексей Цыденов. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил построить на базе республиканских вузов современный кампус, который будет ориентирован на студентов из Монголии, Северного Китая и Кореи.
По информации Цыденова, слова которого приводятся в стенограмме встречи на сайте Кремля, в апреле в Монголии, с которой Бурятия граничит и находится в тесном сотрудничестве, побывали ректоры республиканских вузов. "Есть потребность и готовность монгольской молодёжи ехать к нам учиться. В Монголии требуются специалисты в сфере сельского хозяйства, ветеринарии, здравоохранения, машиностроения, строительства", - уточнил глава Бурятии.
По его информации, в возглавляемой им республике все эти специальности преподаются.
"С целью создания условий для укрепления таких именно межрегиональных связей с Монголией предлагается создать на базе вузов Бурятии современный межвузовский кампус, который будет ориентирован преимущественно на студентов из Монголии и, в принципе, может быть, из Северного Китая и Кореи. Деньги есть сейчас у Минобрнауки, они проводят конкурс на выбор проектов на период 2023–2025 годов по созданию новых кампусов в России. Я предлагаю такой кампус создать и в республике, но, это, конечно, на Ваше решение", - сказал Цыденов.
Кроме того, глава Бурятии попросил Путина о поддержке в переводе Улан-Удэ на электроотопление, чтобы снизить загрязненность воздуха столицы региона.
"Оба вопроса, которые вы сейчас поставили, будут направлены в Правительство с соответствующими поручениями. Я вас прошу с коллегами в Москве это проработать", - ответил президент России.