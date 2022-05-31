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Глава Бурятии предложил создать в республике кампус для студентов из Азии - РИА Новости, 31.05.2022
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Глава Бурятии предложил создать в республике кампус для студентов из Азии
Глава Бурятии предложил создать в республике кампус для студентов из Азии - РИА Новости, 31.05.2022
Глава Бурятии предложил создать в республике кампус для студентов из Азии
Глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил построить на базе республиканских вузов современный кампус, который... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:19
2022-05-31T16:49
монголия
россия
улан-удэ
республика бурятия
алексей цыденов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил построить на базе республиканских вузов современный кампус, который будет ориентирован на студентов из Монголии, Северного Китая и Кореи.По информации Цыденова, слова которого приводятся в стенограмме встречи на сайте Кремля, в апреле в Монголии, с которой Бурятия граничит и находится в тесном сотрудничестве, побывали ректоры республиканских вузов. "Есть потребность и готовность монгольской молодёжи ехать к нам учиться. В Монголии требуются специалисты в сфере сельского хозяйства, ветеринарии, здравоохранения, машиностроения, строительства", - уточнил глава Бурятии.По его информации, в возглавляемой им республике все эти специальности преподаются."С целью создания условий для укрепления таких именно межрегиональных связей с Монголией предлагается создать на базе вузов Бурятии современный межвузовский кампус, который будет ориентирован преимущественно на студентов из Монголии и, в принципе, может быть, из Северного Китая и Кореи. Деньги есть сейчас у Минобрнауки, они проводят конкурс на выбор проектов на период 2023–2025 годов по созданию новых кампусов в России. Я предлагаю такой кампус создать и в республике, но, это, конечно, на Ваше решение", - сказал Цыденов.Кроме того, глава Бурятии попросил Путина о поддержке в переводе Улан-Удэ на электроотопление, чтобы снизить загрязненность воздуха столицы региона."Оба вопроса, которые вы сейчас поставили, будут направлены в Правительство с соответствующими поручениями. Я вас прошу с коллегами в Москве это проработать", - ответил президент России.
https://ria.ru/20220531/buryatiya-1792057412.html
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монголия, россия, улан-удэ, республика бурятия, алексей цыденов
16:19 31.05.2022 (обновлено: 16:49 31.05.2022)
 
Глава Бурятии предложил создать в республике кампус для студентов из Азии

Глава Бурятии предложил создать в республике кампус для студентов из Азии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Цыденов
Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил построить на базе республиканских вузов современный кампус, который будет ориентирован на студентов из Монголии, Северного Китая и Кореи.
По информации Цыденова, слова которого приводятся в стенограмме встречи на сайте Кремля, в апреле в Монголии, с которой Бурятия граничит и находится в тесном сотрудничестве, побывали ректоры республиканских вузов. "Есть потребность и готовность монгольской молодёжи ехать к нам учиться. В Монголии требуются специалисты в сфере сельского хозяйства, ветеринарии, здравоохранения, машиностроения, строительства", - уточнил глава Бурятии.
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По его информации, в возглавляемой им республике все эти специальности преподаются.
"С целью создания условий для укрепления таких именно межрегиональных связей с Монголией предлагается создать на базе вузов Бурятии современный межвузовский кампус, который будет ориентирован преимущественно на студентов из Монголии и, в принципе, может быть, из Северного Китая и Кореи. Деньги есть сейчас у Минобрнауки, они проводят конкурс на выбор проектов на период 2023–2025 годов по созданию новых кампусов в России. Я предлагаю такой кампус создать и в республике, но, это, конечно, на Ваше решение", - сказал Цыденов.
Кроме того, глава Бурятии попросил Путина о поддержке в переводе Улан-Удэ на электроотопление, чтобы снизить загрязненность воздуха столицы региона.
"Оба вопроса, которые вы сейчас поставили, будут направлены в Правительство с соответствующими поручениями. Я вас прошу с коллегами в Москве это проработать", - ответил президент России.
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МонголияРоссияУлан-УдэРеспублика БурятияАлексей Цыденов
 
 
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