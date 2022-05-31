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На выпускном в университете в Новом Орлеане произошла стрельба - РИА Новости, 31.05.2022
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На выпускном в университете в Новом Орлеане произошла стрельба
На выпускном в университете в Новом Орлеане произошла стрельба - РИА Новости, 31.05.2022
На выпускном в университете в Новом Орлеане произошла стрельба
По меньшей мере три человека пострадали во время стрельбы, которая произошла во вторник во время выпускной церемонии на территории одного из университетов в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T20:50
2022-05-31T23:57
новый орлеан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали во время стрельбы, которая произошла во вторник во время выпускной церемонии на территории одного из университетов в американском городе Новом Орлеане (штат Луизиана), передает телеканал Fox8.Согласно его данным, инцидент произошел в католическом университете Хавьер. По свидетельствам очевидцев, во время торжества произошла драка, после чего "раздалось от пяти до 12 выстрелов".Как сообщает местная полиция, подозреваемого задержали. Его личность не раскрывается. Вскоре после случившегося пострадавших доставили в ближайшие больницы, где им оказывают необходимую помощь.Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.Позже в полиции рассказали о гибели женщины преклонного возраста, скончавшейся от полученных ран.Стрельба – нередкое явление в американских учебных заведениях. Лишь неделю назад в городке Ювальде (штат Техас) произошел подобный инцидент, ставший самым кровавым для США за последние 10 лет. Тогда 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе, в результате чего погибли 19 человек, еще 17 получили ранения. Злоумышленника ликвидировали полицейские.
https://ria.ru/20220527/rasstrel-1791169870.html
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новый орлеан, сша, в мире, техас
20:50 31.05.2022 (обновлено: 23:57 31.05.2022)
 
На выпускном в университете в Новом Орлеане произошла стрельба

Fox8: в Новом Орлеане при стрельбе на церемонии в университете погиб один человек

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали во время стрельбы, которая произошла во вторник во время выпускной церемонии на территории одного из университетов в американском городе Новом Орлеане (штат Луизиана), передает телеканал Fox8.
Согласно его данным, инцидент произошел в католическом университете Хавьер. По свидетельствам очевидцев, во время торжества произошла драка, после чего "раздалось от пяти до 12 выстрелов".
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Как сообщает местная полиция, подозреваемого задержали. Его личность не раскрывается. Вскоре после случившегося пострадавших доставили в ближайшие больницы, где им оказывают необходимую помощь.
Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.
Позже в полиции рассказали о гибели женщины преклонного возраста, скончавшейся от полученных ран.
Стрельба – нередкое явление в американских учебных заведениях. Лишь неделю назад в городке Ювальде (штат Техас) произошел подобный инцидент, ставший самым кровавым для США за последние 10 лет. Тогда 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе, в результате чего погибли 19 человек, еще 17 получили ранения. Злоумышленника ликвидировали полицейские.
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