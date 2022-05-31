https://ria.ru/20220531/strelba-1792203369.html

На выпускном в университете в Новом Орлеане произошла стрельба

На выпускном в университете в Новом Орлеане произошла стрельба - РИА Новости, 31.05.2022

На выпускном в университете в Новом Орлеане произошла стрельба

По меньшей мере три человека пострадали во время стрельбы, которая произошла во вторник во время выпускной церемонии на территории одного из университетов в... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T20:50

2022-05-31T20:50

2022-05-31T23:57

новый орлеан

сша

в мире

техас

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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали во время стрельбы, которая произошла во вторник во время выпускной церемонии на территории одного из университетов в американском городе Новом Орлеане (штат Луизиана), передает телеканал Fox8.Согласно его данным, инцидент произошел в католическом университете Хавьер. По свидетельствам очевидцев, во время торжества произошла драка, после чего "раздалось от пяти до 12 выстрелов".Как сообщает местная полиция, подозреваемого задержали. Его личность не раскрывается. Вскоре после случившегося пострадавших доставили в ближайшие больницы, где им оказывают необходимую помощь.Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.Позже в полиции рассказали о гибели женщины преклонного возраста, скончавшейся от полученных ран.Стрельба – нередкое явление в американских учебных заведениях. Лишь неделю назад в городке Ювальде (штат Техас) произошел подобный инцидент, ставший самым кровавым для США за последние 10 лет. Тогда 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе, в результате чего погибли 19 человек, еще 17 получили ранения. Злоумышленника ликвидировали полицейские.

https://ria.ru/20220527/rasstrel-1791169870.html

https://ria.ru/20220530/strelba-1791633319.html

новый орлеан

сша

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новый орлеан, сша, в мире, техас