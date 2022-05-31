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Министр армии США: поддерживать боевой дух украинской армии станет труднее

Министр армии США: поддерживать боевой дух украинской армии станет труднее - РИА Новости, 01.06.2022

Министр армии США: поддерживать боевой дух украинской армии станет труднее

США считают, что в условиях продолжающихся артиллерийских обстрелов поддерживать боевой дух военнослужащих армии Украины будет сложнее, заявила во вторник... РИА Новости, 01.06.2022

2022-05-31T23:59

2022-05-31T23:59

2022-06-01T00:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

нато

атлантический совет

министерство обороны сша

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. США считают, что в условиях продолжающихся артиллерийских обстрелов поддерживать боевой дух военнослужащих армии Украины будет сложнее, заявила во вторник американский министр армии Кристин Уормут."Я думаю, мы должны очень осторожно подходить к тому, каким образом мы можем дать украинским военным то, что им нужно, учитывая, что в настоящий момент разворачивается перемалывающее артиллерийское сражение. В таких условиях, честно говоря, будет сложнее поддерживать боевой дух украинских сил, учитывая, каким обстрелам они подвергаются", - сказал Уормут, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.Вместе с тем, как она добавила, Вашингтон "не может допустить эскалацию этого кризиса". "Говоря об опасениях относительно единства НАТО, опасениях насчет поддержки американскими гражданами данного конфликта, если в нем будет эскалация, полагаю, данное единство будет гораздо сложнее поддерживать", - отметила американский министр.Уормут признала, что российские войска успешно продвигаются на территории Украины, связав это с тем, что Москва "сузила свои цели и сфокусировала усилия на наступлении в Донбассе". Кроме того, по ее мнению, ландшафт на востоке Украины является более благоприятным для ведения боевых действий посредством нанесения артиллерийских ударов.Представительница Пентагона также прокомментировала возможность применения Россией тактического ядерного оружия, заявив, что при таком сценарии страна на многие годы лишит себя возможности быть кем-либо, кроме изгоя на мировой арене. При этом ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США обвиняют Россию в возможном применении ядерного оружия на Украине, чтобы запугать собственное население, Москва, наоборот, предостерегает всех от безответственных шагов, но США это не устраивает."(В таком случае) Россия останется международным изгоем на ближайшие десятилетия. Я считаю, что (президенту РФ) Владимиру Путину следует чрезвычайно долго и тщательно подумать о том, хочет ли он вернуть Россию в международное сообщество когда-либо. Я не вижу, как это может произойти, если он пойдет по пути применения ядерного оружия", - заявила Уормут.Говоря о возможности усиления восточного фланга НАТО, министр армии США признала, что страны Балтии и Польша хотели бы видеть постоянное размещение американских войск. Уормут отметила, что США находятся в контакте с этими государствами по данному вопросу, но окончательное решение пока не принято.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/rakety-1792215190.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, нато, атлантический совет , министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, в мире