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Опять за ним подтирать: американцев разозлили слова Байдена о ракетах Киеву - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/ssha-1792214075.html
Опять за ним подтирать: американцев разозлили слова Байдена о ракетах Киеву
Опять за ним подтирать: американцев разозлили слова Байдена о ракетах Киеву - РИА Новости, 31.05.2022
Опять за ним подтирать: американцев разозлили слова Байдена о ракетах Киеву
Заявление президента США Джо Байдена о нежелании поставлять Украине ракеты, способные нанести удары по России, и попытка конгрессмена Адама Смита объяснить его... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:46
2022-05-31T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о нежелании поставлять Украине ракеты, способные нанести удары по России, и попытка конгрессмена Адама Смита объяснить его слова вызвали негодование у читателей Breitbart.Глава государства заявил, что США не передадут Украине ракеты, способные нанести удары по России. Позднее конгрессмен от Республиканской партии Адам Смит назвал слова президента "небрежным замечанием" и поставил под их сомнение, так как из-за общей границы любые снаряды с территории Украины могут достичь России.Читатели издания возмутились из-за комментария Смита."Каждый раз, как он (Байден — Прим. ред.) отступает от текста на телесуфлере, кому-то приходится выходить и говорить, что он совсем не это имел в виду", — написал Paul Wilson.LuciusAnnaeusSeneca назвал ситуацию с "поправками" к словам президента странной."Президенту США нужен переводчик, чтобы разъяснять практически каждое его заявление", — прокомментировал юзер и охарактеризовал всех "переводчиков" Байдена как неблагонадежных.Not woke назвал Смита "олицетворением всех пороков" Конгресса.Sandy H обвинила Украину в попытках втянуть США в конфликт."У старика Джо нет власти ни над одним решением в этой стране. "Политики Байдена" просто не существует, только "политика глубинного государства"", — написал Chris.EditThis назвал членов Демократической партии, которую представляет Байден, лицемерами и спонсорами нацизма."Опять? За Байденом теперь каждый день подтирать приходится? А можно кого-то взрослого вернуть?" — прокомментировал Canadianhegemony.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Также президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
https://ria.ru/20220531/sholts-1791966529.html
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в мире, сша, украина, джо байден, нато, россия
21:46 31.05.2022 (обновлено: 22:22 31.05.2022)
 
Опять за ним подтирать: американцев разозлили слова Байдена о ракетах Киеву

Американцы пришли в ярость после слов президента Байдена о ракетах для Украины

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о нежелании поставлять Украине ракеты, способные нанести удары по России, и попытка конгрессмена Адама Смита объяснить его слова вызвали негодование у читателей Breitbart.
Глава государства заявил, что США не передадут Украине ракеты, способные нанести удары по России. Позднее конгрессмен от Республиканской партии Адам Смит назвал слова президента "небрежным замечанием" и поставил под их сомнение, так как из-за общей границы любые снаряды с территории Украины могут достичь России.
Читатели издания возмутились из-за комментария Смита.
"Каждый раз, как он (Байден — Прим. ред.) отступает от текста на телесуфлере, кому-то приходится выходить и говорить, что он совсем не это имел в виду", — написал Paul Wilson.
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"Президенту США нужен переводчик, чтобы разъяснять практически каждое его заявление", — прокомментировал юзер и охарактеризовал всех "переводчиков" Байдена как неблагонадежных.
Not woke назвал Смита "олицетворением всех пороков" Конгресса.
Sandy H обвинила Украину в попытках втянуть США в конфликт.
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EditThis назвал членов Демократической партии, которую представляет Байден, лицемерами и спонсорами нацизма.
"Опять? За Байденом теперь каждый день подтирать приходится? А можно кого-то взрослого вернуть?" — прокомментировал Canadianhegemony.
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Также президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
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