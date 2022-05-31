https://ria.ru/20220531/ssha-1792214075.html
Опять за ним подтирать: американцев разозлили слова Байдена о ракетах Киеву
Опять за ним подтирать: американцев разозлили слова Байдена о ракетах Киеву - РИА Новости, 31.05.2022
Опять за ним подтирать: американцев разозлили слова Байдена о ракетах Киеву
Заявление президента США Джо Байдена о нежелании поставлять Украине ракеты, способные нанести удары по России, и попытка конгрессмена Адама Смита объяснить его... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:46
2022-05-31T21:46
2022-05-31T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о нежелании поставлять Украине ракеты, способные нанести удары по России, и попытка конгрессмена Адама Смита объяснить его слова вызвали негодование у читателей Breitbart.Глава государства заявил, что США не передадут Украине ракеты, способные нанести удары по России. Позднее конгрессмен от Республиканской партии Адам Смит назвал слова президента "небрежным замечанием" и поставил под их сомнение, так как из-за общей границы любые снаряды с территории Украины могут достичь России.Читатели издания возмутились из-за комментария Смита."Каждый раз, как он (Байден — Прим. ред.) отступает от текста на телесуфлере, кому-то приходится выходить и говорить, что он совсем не это имел в виду", — написал Paul Wilson.LuciusAnnaeusSeneca назвал ситуацию с "поправками" к словам президента странной."Президенту США нужен переводчик, чтобы разъяснять практически каждое его заявление", — прокомментировал юзер и охарактеризовал всех "переводчиков" Байдена как неблагонадежных.Not woke назвал Смита "олицетворением всех пороков" Конгресса.Sandy H обвинила Украину в попытках втянуть США в конфликт."У старика Джо нет власти ни над одним решением в этой стране. "Политики Байдена" просто не существует, только "политика глубинного государства"", — написал Chris.EditThis назвал членов Демократической партии, которую представляет Байден, лицемерами и спонсорами нацизма."Опять? За Байденом теперь каждый день подтирать приходится? А можно кого-то взрослого вернуть?" — прокомментировал Canadianhegemony.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Также президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
https://ria.ru/20220531/sholts-1791966529.html
https://ria.ru/20220531/otkaz-1791906058.html
https://ria.ru/20220528/senator-1791409056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джо байден, нато, россия
21:46 31.05.2022 (обновлено: 22:22 31.05.2022)
Опять за ним подтирать: американцев разозлили слова Байдена о ракетах Киеву
Американцы пришли в ярость после слов президента Байдена о ракетах для Украины
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Заявление президента США Джо Байдена о нежелании поставлять Украине ракеты, способные нанести удары по России, и попытка конгрессмена Адама Смита объяснить его слова вызвали негодование у читателей Breitbart
.
Глава государства заявил, что США
не передадут Украине
ракеты, способные нанести удары по России
. Позднее конгрессмен от Республиканской партии Адам Смит назвал слова президента "небрежным замечанием" и поставил под их сомнение, так как из-за общей границы любые снаряды с территории Украины могут достичь России.
Читатели издания возмутились из-за комментария Смита.
"Каждый раз, как он (Байден — Прим. ред.) отступает от текста на телесуфлере, кому-то приходится выходить и говорить, что он совсем не это имел в виду", — написал Paul Wilson.
LuciusAnnaeusSeneca назвал ситуацию с "поправками" к словам президента странной.
"Президенту США нужен переводчик, чтобы разъяснять практически каждое его заявление", — прокомментировал юзер и охарактеризовал всех "переводчиков" Байдена как неблагонадежных.
Not woke назвал Смита "олицетворением всех пороков" Конгресса.
Sandy H обвинила Украину в попытках втянуть США в конфликт.
"У старика Джо нет власти ни над одним решением в этой стране. "Политики Байдена" просто не существует, только "политика глубинного государства"", — написал Chris.
EditThis назвал членов Демократической партии, которую представляет Байден, лицемерами и спонсорами нацизма.
"Опять? За Байденом теперь каждый день подтирать приходится? А можно кого-то взрослого вернуть?" — прокомментировал Canadianhegemony.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса
Вашингтон и союзники по НАТО
продолжают накачивать Украину оружием. Москва
неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Также президент США Джо Байден
подписал законопроект о выделении Киеву
военной, экономической и гуманитарной помощи. Он включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.