https://ria.ru/20220531/ssha-1792040232.html

США используют конфликт России и Украины для своих задач, заявил Патрушев

США используют конфликт России и Украины для своих задач, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.05.2022

США используют конфликт России и Украины для своих задач, заявил Патрушев

Спровоцированный и подогреваемый конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач - когда надо... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:45

2022-05-31T14:45

2022-05-31T14:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

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совет безопасности рф

николай патрушев

ситуация в днр и лнр

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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Спровоцированный и подогреваемый конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач - когда надо получить большую прибыль, у США не возникает сомнений, как поступить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Демонстративно отказавшись от конструктивного диалога в области безопасности, США и их союзники всячески способствовали усилению военной напряженности на Украине, разжиганию конфликта на Донбассе и втягиванию в него России", - сказал Патрушев во вторник в Казани на совещании по национальной безопасности в Приволжье.Развернутая глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина была для Запада только предлогом для открытого развязывания гибридной войны, направленной на ослабление и изоляцию России, полагает Патрушев. "Эти намерения вынашивались задолго до февраля 2022 года и были бы реализованы независимо от действий Российской Федерации", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ."Россия же после совершения в 2014 году на Украине государственного переворота на протяжении восьми лет делала все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирным путем. Однако все наши старания были тщетными", - сказал Патрушев.Американская элита не может смириться с появлением многополярного мира и всеми силами стремится сохранить свою глобальную гегемонию, отметил он. "Спровоцированный и подогреваемый США конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения ряда своих политических и экономических задач", - указал секретарь Совбеза.В числе таких задач Вашингтона он перечислил разрыв торгово-экономических, политических и культурных связей между Россией и Евросоюзом; повышение союзнической дисциплины в рамках НАТО, увеличение военных расходов европейских членов альянса, а также втягивание в блок Финляндии и Швеции; получение американским военно-промышленным комплексом дополнительной прибыли за счет поставок оружия украинскому режиму. "Действуя таким образом, США рассчитывают укрепить свое глобальное доминирование, ослабив при этом влияние ведущих европейских государств", - пояснил Патрушев."В Вашингтоне привыкли решать свои проблемы за счет других. Когда надо получить большую прибыль, у США не возникает сомнений, как поступать", - подчеркнул он.При этом реализуемая американцами политика, включая развязанную экономическую войну против России, дестабилизирует мировую экономику, провоцирует глобальный экономический и продовольственный кризисы, указал Патрушев.

https://ria.ru/20220530/rakety-1791802302.html

https://ria.ru/20220530/kolonializm-1791573644.html

https://ria.ru/20220529/ukraina-1791528795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сша, в мире, совет безопасности рф, николай патрушев, ситуация в днр и лнр