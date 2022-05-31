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США используют конфликт России и Украины для своих задач, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/ssha-1792040232.html
США используют конфликт России и Украины для своих задач, заявил Патрушев
США используют конфликт России и Украины для своих задач, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.05.2022
США используют конфликт России и Украины для своих задач, заявил Патрушев
Спровоцированный и подогреваемый конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач - когда надо... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:45
2022-05-31T14:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
в мире
совет безопасности рф
николай патрушев
ситуация в днр и лнр
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Спровоцированный и подогреваемый конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач - когда надо получить большую прибыль, у США не возникает сомнений, как поступить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Демонстративно отказавшись от конструктивного диалога в области безопасности, США и их союзники всячески способствовали усилению военной напряженности на Украине, разжиганию конфликта на Донбассе и втягиванию в него России", - сказал Патрушев во вторник в Казани на совещании по национальной безопасности в Приволжье.Развернутая глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина была для Запада только предлогом для открытого развязывания гибридной войны, направленной на ослабление и изоляцию России, полагает Патрушев. "Эти намерения вынашивались задолго до февраля 2022 года и были бы реализованы независимо от действий Российской Федерации", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ."Россия же после совершения в 2014 году на Украине государственного переворота на протяжении восьми лет делала все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирным путем. Однако все наши старания были тщетными", - сказал Патрушев.Американская элита не может смириться с появлением многополярного мира и всеми силами стремится сохранить свою глобальную гегемонию, отметил он. "Спровоцированный и подогреваемый США конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения ряда своих политических и экономических задач", - указал секретарь Совбеза.В числе таких задач Вашингтона он перечислил разрыв торгово-экономических, политических и культурных связей между Россией и Евросоюзом; повышение союзнической дисциплины в рамках НАТО, увеличение военных расходов европейских членов альянса, а также втягивание в блок Финляндии и Швеции; получение американским военно-промышленным комплексом дополнительной прибыли за счет поставок оружия украинскому режиму. "Действуя таким образом, США рассчитывают укрепить свое глобальное доминирование, ослабив при этом влияние ведущих европейских государств", - пояснил Патрушев."В Вашингтоне привыкли решать свои проблемы за счет других. Когда надо получить большую прибыль, у США не возникает сомнений, как поступать", - подчеркнул он.При этом реализуемая американцами политика, включая развязанную экономическую войну против России, дестабилизирует мировую экономику, провоцирует глобальный экономический и продовольственный кризисы, указал Патрушев.
https://ria.ru/20220530/rakety-1791802302.html
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россия, украина, сша, в мире, совет безопасности рф, николай патрушев, ситуация в днр и лнр
14:45 31.05.2022
 
США используют конфликт России и Украины для своих задач, заявил Патрушев

Патрушев: когда надо получить большую прибыль, у США не возникает сомнений, как поступить

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Спровоцированный и подогреваемый конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач - когда надо получить большую прибыль, у США не возникает сомнений, как поступить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Демонстративно отказавшись от конструктивного диалога в области безопасности, США и их союзники всячески способствовали усилению военной напряженности на Украине, разжиганию конфликта на Донбассе и втягиванию в него России", - сказал Патрушев во вторник в Казани на совещании по национальной безопасности в Приволжье.
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Развернутая глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина была для Запада только предлогом для открытого развязывания гибридной войны, направленной на ослабление и изоляцию России, полагает Патрушев. "Эти намерения вынашивались задолго до февраля 2022 года и были бы реализованы независимо от действий Российской Федерации", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
"Россия же после совершения в 2014 году на Украине государственного переворота на протяжении восьми лет делала все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирным путем. Однако все наши старания были тщетными", - сказал Патрушев.
Американская элита не может смириться с появлением многополярного мира и всеми силами стремится сохранить свою глобальную гегемонию, отметил он. "Спровоцированный и подогреваемый США конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения ряда своих политических и экономических задач", - указал секретарь Совбеза.
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В числе таких задач Вашингтона он перечислил разрыв торгово-экономических, политических и культурных связей между Россией и Евросоюзом; повышение союзнической дисциплины в рамках НАТО, увеличение военных расходов европейских членов альянса, а также втягивание в блок Финляндии и Швеции; получение американским военно-промышленным комплексом дополнительной прибыли за счет поставок оружия украинскому режиму. "Действуя таким образом, США рассчитывают укрепить свое глобальное доминирование, ослабив при этом влияние ведущих европейских государств", - пояснил Патрушев.
"В Вашингтоне привыкли решать свои проблемы за счет других. Когда надо получить большую прибыль, у США не возникает сомнений, как поступать", - подчеркнул он.
При этом реализуемая американцами политика, включая развязанную экономическую войну против России, дестабилизирует мировую экономику, провоцирует глобальный экономический и продовольственный кризисы, указал Патрушев.
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