13:02 31.05.2022 (обновлено: 14:40 31.05.2022)
В Турции объявили о поражении США в экономической войне
Cumhuriyet: США потерпели поражение в экономической войне против России
© AP Photo / Mary AltafferЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
© AP Photo / Mary Altaffer
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Экономическая агрессия Соединенных Штатов, направленная против России и Китая, оказалась бессмысленной и обернулась для Америки провалом, заявил автор турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.
По его мнению, расчет американских политиков на "тотальные санкции" не сработал из-за непонимания устройства России, сосредоточившей в ответ все силы на строительстве национальной экономики.
"США не смогли приструнить другие страны. Они не сумели заставить развитые европейские экономики во главе с Германией ввести энергетические санкции, да и коснувшиеся зерна ограничения, судя по всему, будут сняты. Им не удалось убедить Саудовскую Аравию сотрудничать с ними в целях контроля над энергетическими рынками. У них не получилось заблокировать крупных покупателей, таких как Китай, Индия, Южная Корея и Турция", — напомнил Гюллер.
Он подчеркнул, что из-за собственных инициатив Вашингтон оказался в сложной финансовой ситуации. "Американская экономика в первом квартале 2022 года сократилась на полтора процента! Однако в первом квартале ожидался рост на 1,1 процента. С другой стороны, в США бьет рекорды инфляция. Она выросла с 7,9 процента в феврале до 8,5 процента в марте в годовом выражении, превысив ожидания, и достигла 40-летнего максимума. А Федеральная резервная система США в начале этого месяца повысила ключевую процентную ставку до одного процента годовых", — отмечается в статье.
При этом российские доходы от продажи энергоресурсов в этом апреле выросли наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, подчеркнул Гюллер. Несостоятельность западных санкций продемонстрировал и российская валюта.
"Рубль, вопреки ожиданиям США, укрепился относительно доллара. Курс к доллару, который до спецоперации на Украине составлял около 77 рублей, 6 марта, с первым шоком от санкций, достиг 114, а 3 апреля вновь вернулся к показателям, которые были до начала спецоперации. После этого российская валюта крепла с каждым днем, и 22 мая этот показатель снизился до 57. Таким образом, с начала года рубль прибавил 30 процентов относительно доллара и достиг самой высокой отметки за последние четыре года", — констатировал автор.
Антироссийские санкции
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.