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Кевин Спейси выразил уверенность в своей невиновности - РИА Новости, 31.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220531/speysi-1792072991.html
Кевин Спейси выразил уверенность в своей невиновности
Кевин Спейси выразил уверенность в своей невиновности - РИА Новости, 31.05.2022
Кевин Спейси выразил уверенность в своей невиновности
Кевин Спейси выразил уверенность, что сможет доказать свою невиновность в обвинениях в сексуальном насилии, выдвинутых против него в Великобритании. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:27
2022-05-31T16:27
шоубиз
кевин спейси
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кевин Спейси выразил уверенность, что сможет доказать свою невиновность в обвинениях в сексуальном насилии, выдвинутых против него в Великобритании.Газета Guardian со ссылкой на источник сообщала, что британские власти могут добиться экстрадиции актера из США, если он не вернется добровольно.Ранее Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений Спейси в совершении сексуального насилия в отношении трех мужчин в период с 2005 по 2013 годы.За последние четыре года актера обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам Спейси все обвинения в свой адрес категорически отрицает.
https://ria.ru/20220526/speysi-1790932582.html
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кевин спейси, знаменитости, шоу-бизнес
16:27 31.05.2022
 
Кевин Спейси выразил уверенность в своей невиновности

Спейси выразил уверенность в невиновности по обвинениям в сексуальном насилии в Британии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Кевин Спейси в Милане
Актер Кевин Спейси в Милане - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кевин Спейси выразил уверенность, что сможет доказать свою невиновность в обвинениях в сексуальном насилии, выдвинутых против него в Великобритании.

"Я добровольно явлюсь в Великобританию, как только это будет возможно, и буду защищать себя от этих обвинений, по которым, я уверен, будет доказана моя невиновность", – говорится в заявлении Спейси, предоставленном американскому шоу Good Morning America.

Газета Guardian со ссылкой на источник сообщала, что британские власти могут добиться экстрадиции актера из США, если он не вернется добровольно.
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 18:18Шоубиз
Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин
Ранее Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений Спейси в совершении сексуального насилия в отношении трех мужчин в период с 2005 по 2013 годы.
За последние четыре года актера обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам Спейси все обвинения в свой адрес категорически отрицает.
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