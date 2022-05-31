https://ria.ru/20220531/speysi-1792072991.html
Кевин Спейси выразил уверенность в своей невиновности
Кевин Спейси выразил уверенность в своей невиновности - РИА Новости, 31.05.2022
Кевин Спейси выразил уверенность в своей невиновности
Кевин Спейси выразил уверенность, что сможет доказать свою невиновность в обвинениях в сексуальном насилии, выдвинутых против него в Великобритании. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:27
2022-05-31T16:27
2022-05-31T16:27
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кевин Спейси выразил уверенность, что сможет доказать свою невиновность в обвинениях в сексуальном насилии, выдвинутых против него в Великобритании.Газета Guardian со ссылкой на источник сообщала, что британские власти могут добиться экстрадиции актера из США, если он не вернется добровольно.Ранее Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений Спейси в совершении сексуального насилия в отношении трех мужчин в период с 2005 по 2013 годы.За последние четыре года актера обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам Спейси все обвинения в свой адрес категорически отрицает.
https://ria.ru/20220526/speysi-1790932582.html
https://ria.ru/20220504/kherd-1786776977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кевин спейси, знаменитости, шоу-бизнес
Кевин Спейси выразил уверенность в своей невиновности
Спейси выразил уверенность в невиновности по обвинениям в сексуальном насилии в Британии
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кевин Спейси выразил уверенность, что сможет доказать свою невиновность в обвинениях в сексуальном насилии, выдвинутых против него в Великобритании.
"Я добровольно явлюсь в Великобританию, как только это будет возможно, и буду защищать себя от этих обвинений, по которым, я уверен, будет доказана моя невиновность", – говорится в заявлении Спейси, предоставленном американскому шоу Good Morning America.
Газета Guardian со ссылкой на источник сообщала, что британские власти могут добиться экстрадиции актера из США, если он не вернется добровольно.
Ранее Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений Спейси в совершении сексуального насилия в отношении трех мужчин в период с 2005 по 2013 годы.
За последние четыре года актера обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам Спейси все обвинения в свой адрес категорически отрицает.