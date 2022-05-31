https://ria.ru/20220531/speysi-1792072991.html

Кевин Спейси выразил уверенность в своей невиновности

Кевин Спейси выразил уверенность в своей невиновности - РИА Новости, 31.05.2022

Кевин Спейси выразил уверенность в своей невиновности

Кевин Спейси выразил уверенность, что сможет доказать свою невиновность в обвинениях в сексуальном насилии, выдвинутых против него в Великобритании. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:27

2022-05-31T16:27

2022-05-31T16:27

шоубиз

кевин спейси

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кевин Спейси выразил уверенность, что сможет доказать свою невиновность в обвинениях в сексуальном насилии, выдвинутых против него в Великобритании.Газета Guardian со ссылкой на источник сообщала, что британские власти могут добиться экстрадиции актера из США, если он не вернется добровольно.Ранее Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений Спейси в совершении сексуального насилия в отношении трех мужчин в период с 2005 по 2013 годы.За последние четыре года актера обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам Спейси все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

https://ria.ru/20220526/speysi-1790932582.html

https://ria.ru/20220504/kherd-1786776977.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

кевин спейси, знаменитости, шоу-бизнес