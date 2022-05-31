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Орлов будет контролировать ситуацию с золотодобывающими компаниями - РИА Новости, 31.05.2022
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Орлов будет контролировать ситуацию с золотодобывающими компаниями
Орлов будет контролировать ситуацию с золотодобывающими компаниями - РИА Новости, 31.05.2022
Орлов будет контролировать ситуацию с золотодобывающими компаниями
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что лично будет контролировать ситуацию с золотодобывающими компаниями, которые загрязняют реки области и чью РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T06:45
2022-05-31T06:45
амурская область
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что лично будет контролировать ситуацию с золотодобывающими компаниями, которые загрязняют реки области и чью деятельность из-за этого нужно оперативно приостановить.В правительстве Амурской области обсудили, как контролировать золотодобытчиков, работающих в регионе. Со ссылкой на прокурора региона Александра Бучмана сообщается, что в некоторых районах области ещё до начала промывочного сезона выявляли нарушения природоохранного, земельного и лесного законодательств. К примеру, одна из компаний, работавшая на севере Приамурья, оставила после себя в лесу свалку, а русла рек оказались перекрыты поваленными деревьями, срубленными незаконно.Всего с начала 2022 года прокуратура Амурской области выявила более 130 нарушений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 86 виновных лиц, наложено штрафов на 3 миллиона рублей. Также возбуждены уголовные дела, их расследует следственный комитет. На загрязнение рек золотодобытчиками жители Приамурья и общественные организации жалуются в Минприроды региона.Как сообщил Орлов, "штрафы в отношении золотодобывающих предприятий не работают".Глава Приамурья добавил, что при отзыве лицензий у золотодобытчиков нужно проводить выездные проверки и смотреть, как участок выглядел до захода старателей и как выглядит в итоге.Орлов также поручил ведомствам, входящим в рабочую группу по контролю за золотодобывающими предприятиями, до 15 июня разработать предложения по изменениям в действующее законодательство."Изменения должны устранить пробелы в законах, которыми пользуются недобросовестные старатели, и в итоге помочь решить проблему загрязнения окружающей среды золотодобывающими организациями", - уточняет правительство Приамурья.Часть таких поправок уже разработаны и сейчас обсуждаются на разных уровнях. Одно из возможных нововведений касается "опытного" ценза при получении поисковых лицензий, эту поправку предложил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Если предложение будет одобрено, получить лицензию на геологоразведку и поиск новых месторождений смогут только компании, имеющие опыт в сфере золотодобычи.Прокуратура Амурской области предлагает конфисковывать технику и оборудование у тех, кто занимается незаконной добычей золота.
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амурская область, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
06:45 31.05.2022
 
Орлов будет контролировать ситуацию с золотодобывающими компаниями

Глава Приамурья Орлов будет контролировать ситуацию с золотодобытчиками-нарушителями

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что лично будет контролировать ситуацию с золотодобывающими компаниями, которые загрязняют реки области и чью деятельность из-за этого нужно оперативно приостановить.
В правительстве Амурской области обсудили, как контролировать золотодобытчиков, работающих в регионе. Со ссылкой на прокурора региона Александра Бучмана сообщается, что в некоторых районах области ещё до начала промывочного сезона выявляли нарушения природоохранного, земельного и лесного законодательств. К примеру, одна из компаний, работавшая на севере Приамурья, оставила после себя в лесу свалку, а русла рек оказались перекрыты поваленными деревьями, срубленными незаконно.
Всего с начала 2022 года прокуратура Амурской области выявила более 130 нарушений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 86 виновных лиц, наложено штрафов на 3 миллиона рублей. Также возбуждены уголовные дела, их расследует следственный комитет. На загрязнение рек золотодобытчиками жители Приамурья и общественные организации жалуются в Минприроды региона.
Как сообщил Орлов, "штрафы в отношении золотодобывающих предприятий не работают".
"Нужно активнее применять практику приостановки деятельности в случае нарушений и делать это оперативно, а не в конце промывочного сезона. Готов лично заниматься каждым случаем, когда нужно быстро приостановить работу золотодобывающей компании, загрязняющее реки области. Сейчас в Амурской области выдают сотни лицензий, и зачастую идёт варварская разработка месторождений. Нужно отладить вопросы контроля на всех этапах, а также досрочного отзыва лицензий в случае грубых или повторных нарушений", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Глава Приамурья добавил, что при отзыве лицензий у золотодобытчиков нужно проводить выездные проверки и смотреть, как участок выглядел до захода старателей и как выглядит в итоге.
Орлов также поручил ведомствам, входящим в рабочую группу по контролю за золотодобывающими предприятиями, до 15 июня разработать предложения по изменениям в действующее законодательство.
"Изменения должны устранить пробелы в законах, которыми пользуются недобросовестные старатели, и в итоге помочь решить проблему загрязнения окружающей среды золотодобывающими организациями", - уточняет правительство Приамурья.
Часть таких поправок уже разработаны и сейчас обсуждаются на разных уровнях. Одно из возможных нововведений касается "опытного" ценза при получении поисковых лицензий, эту поправку предложил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Если предложение будет одобрено, получить лицензию на геологоразведку и поиск новых месторождений смогут только компании, имеющие опыт в сфере золотодобычи.
Прокуратура Амурской области предлагает конфисковывать технику и оборудование у тех, кто занимается незаконной добычей золота.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 10:03Амурская область
Орлов поручил найти деньги на детскую площадку в Прогрессе
 
Амурская областьРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
 
 
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