https://ria.ru/20220531/situatsiya-1791913037.html

Орлов будет контролировать ситуацию с золотодобывающими компаниями

Орлов будет контролировать ситуацию с золотодобывающими компаниями - РИА Новости, 31.05.2022

Орлов будет контролировать ситуацию с золотодобывающими компаниями

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что лично будет контролировать ситуацию с золотодобывающими компаниями, которые загрязняют реки области и чью РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T06:45

2022-05-31T06:45

2022-05-31T06:45

амурская область

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что лично будет контролировать ситуацию с золотодобывающими компаниями, которые загрязняют реки области и чью деятельность из-за этого нужно оперативно приостановить.В правительстве Амурской области обсудили, как контролировать золотодобытчиков, работающих в регионе. Со ссылкой на прокурора региона Александра Бучмана сообщается, что в некоторых районах области ещё до начала промывочного сезона выявляли нарушения природоохранного, земельного и лесного законодательств. К примеру, одна из компаний, работавшая на севере Приамурья, оставила после себя в лесу свалку, а русла рек оказались перекрыты поваленными деревьями, срубленными незаконно.Всего с начала 2022 года прокуратура Амурской области выявила более 130 нарушений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 86 виновных лиц, наложено штрафов на 3 миллиона рублей. Также возбуждены уголовные дела, их расследует следственный комитет. На загрязнение рек золотодобытчиками жители Приамурья и общественные организации жалуются в Минприроды региона.Как сообщил Орлов, "штрафы в отношении золотодобывающих предприятий не работают".Глава Приамурья добавил, что при отзыве лицензий у золотодобытчиков нужно проводить выездные проверки и смотреть, как участок выглядел до захода старателей и как выглядит в итоге.Орлов также поручил ведомствам, входящим в рабочую группу по контролю за золотодобывающими предприятиями, до 15 июня разработать предложения по изменениям в действующее законодательство."Изменения должны устранить пробелы в законах, которыми пользуются недобросовестные старатели, и в итоге помочь решить проблему загрязнения окружающей среды золотодобывающими организациями", - уточняет правительство Приамурья.Часть таких поправок уже разработаны и сейчас обсуждаются на разных уровнях. Одно из возможных нововведений касается "опытного" ценза при получении поисковых лицензий, эту поправку предложил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Если предложение будет одобрено, получить лицензию на геологоразведку и поиск новых месторождений смогут только компании, имеющие опыт в сфере золотодобычи.Прокуратура Амурской области предлагает конфисковывать технику и оборудование у тех, кто занимается незаконной добычей золота.

https://ria.ru/20220519/ploschadka-1789388959.html

амурская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

амурская область, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество