06:07 31.05.2022 (обновлено: 09:13 31.05.2022)
На "Азовстали" нашли помещения, где мог располагаться штаб роты боевиков
Российские следователи осмотрели на "Азовстали" помещения, где мог быть штаб роты боевиков
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТерритория разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Территория разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Сотрудники российского Следственного комитета осмотрели место, где, предположительно, располагался штаб одной из рот украинских боевиков, скрывавшихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.
Его разместили в одном из бомбоубежищ комбината. Следователи проверили более пяти комнат, в которых находились личный состав и офицеры.
Также проверены ходы сообщения, по которым боевики перемещались по территории завода.
Кроме того, следователи нашли неизвестные химические препараты, в частности, шприц с белым непрозрачным веществом неопределенного происхождения.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. В мае 2022 года мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" оказался окружен — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи националистов и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.