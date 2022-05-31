https://ria.ru/20220531/shtab-1791911735.html

На "Азовстали" нашли помещения, где мог располагаться штаб роты боевиков

На "Азовстали" нашли помещения, где мог располагаться штаб роты боевиков - РИА Новости, 31.05.2022

На "Азовстали" нашли помещения, где мог располагаться штаб роты боевиков

Сотрудники российского Следственного комитета осмотрели место, где, предположительно, располагался штаб одной из рот украинских боевиков, скрывавшихся на... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T06:07

2022-05-31T06:07

2022-05-31T09:13

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МАРИУПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Сотрудники российского Следственного комитета осмотрели место, где, предположительно, располагался штаб одной из рот украинских боевиков, скрывавшихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.Его разместили в одном из бомбоубежищ комбината. Следователи проверили более пяти комнат, в которых находились личный состав и офицеры.Также проверены ходы сообщения, по которым боевики перемещались по территории завода.Кроме того, следователи нашли неизвестные химические препараты, в частности, шприц с белым непрозрачным веществом неопределенного происхождения.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. В мае 2022 года мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" оказался окружен — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи националистов и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220531/osmotr-1791909764.html

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Максим Горбачев

россия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), в мире