https://ria.ru/20220531/sholts-1791966529.html

Немцы поддержали Шольца после отказа вставать на сторону Зеленского

Немцы поддержали Шольца после отказа вставать на сторону Зеленского - РИА Новости, 31.05.2022

Немцы поддержали Шольца после отказа вставать на сторону Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц после прямого вопроса на интервью отказался безоговорочно признать, что "Украина должна победить", из-за чего подвергся критике... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:36

2022-05-31T11:36

2022-05-31T13:48

в мире

владимир путин

украина

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донбасс

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после прямого вопроса на интервью отказался безоговорочно признать, что "Украина должна победить", из-за чего подвергся критике Христианско-демократического союза. При этом читатели газеты Die Welt высказались в защиту председателя федерального правительства.По мнению немцев, оппонентов Шольца раздражает его желание сохранить реалистичный подход и собственное мнение об украинском кризисе."Зачем говорить то, чего и так не будет?!? Я не думаю, что Украина может победить. Так зачем Шольцу бездумно болтать? Это не сделает его лучше. Я не его фанат, но то, что он сказал, по крайней мере реалистично", — написал Jörg B."Такое заявление не было бы ни разумным, ни правильным. Пути назад не будет, если только мы не ввяжемся на полную катушку, чего я и многие граждане абсолютно не хотим", — отметил Christof S."Любой, кто хочет сказать что-то подобное, может сделать это. Тем не менее у Украины нет шансов на победу. Лучшее, на что можно надеяться, — это мир путем переговоров. Постепенно привыкайте к этому факту", — призвала Sahra K."Почему он вообще должен произносить эту фразу? Просто у него есть свое мнение. Почему вы не можете это принять?" — возмутился Heinz H."Как он мог отказаться от такого заявления? Это попахивает свободным мнением, так нельзя!" — сыронизировал Alex W.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/germaniya-1791889493.html

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791461546.html

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, германия, олаф шольц