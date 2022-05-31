https://ria.ru/20220531/sholts-1791966529.html
Немцы поддержали Шольца после отказа вставать на сторону Зеленского
Немцы поддержали Шольца после отказа вставать на сторону Зеленского - РИА Новости, 31.05.2022
Немцы поддержали Шольца после отказа вставать на сторону Зеленского
Канцлер Германии Олаф Шольц после прямого вопроса на интервью отказался безоговорочно признать, что "Украина должна победить", из-за чего подвергся критике... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:36
2022-05-31T11:36
2022-05-31T13:48
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после прямого вопроса на интервью отказался безоговорочно признать, что "Украина должна победить", из-за чего подвергся критике Христианско-демократического союза. При этом читатели газеты Die Welt высказались в защиту председателя федерального правительства.По мнению немцев, оппонентов Шольца раздражает его желание сохранить реалистичный подход и собственное мнение об украинском кризисе."Зачем говорить то, чего и так не будет?!? Я не думаю, что Украина может победить. Так зачем Шольцу бездумно болтать? Это не сделает его лучше. Я не его фанат, но то, что он сказал, по крайней мере реалистично", — написал Jörg B."Такое заявление не было бы ни разумным, ни правильным. Пути назад не будет, если только мы не ввяжемся на полную катушку, чего я и многие граждане абсолютно не хотим", — отметил Christof S."Любой, кто хочет сказать что-то подобное, может сделать это. Тем не менее у Украины нет шансов на победу. Лучшее, на что можно надеяться, — это мир путем переговоров. Постепенно привыкайте к этому факту", — призвала Sahra K."Почему он вообще должен произносить эту фразу? Просто у него есть свое мнение. Почему вы не можете это принять?" — возмутился Heinz H."Как он мог отказаться от такого заявления? Это попахивает свободным мнением, так нельзя!" — сыронизировал Alex W.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/germaniya-1791889493.html
https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791461546.html
https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, германия, олаф шольц
11:36 31.05.2022 (обновлено: 13:48 31.05.2022)
Немцы поддержали Шольца после отказа вставать на сторону Зеленского
Читатели Die Welt поддержали Шольца после его отказа признать необходимость победы Киева
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц после прямого вопроса на интервью отказался безоговорочно признать, что "Украина должна победить", из-за чего подвергся критике Христианско-демократического союза. При этом читатели газеты Die Welt
высказались в защиту председателя федерального правительства.
По мнению немцев, оппонентов Шольца раздражает его желание сохранить реалистичный подход и собственное мнение об украинском кризисе.
"Зачем говорить то, чего и так не будет?!? Я не думаю, что Украина
может победить. Так зачем Шольцу бездумно болтать? Это не сделает его лучше. Я не его фанат, но то, что он сказал, по крайней мере реалистично", — написал Jörg B.
"Такое заявление не было бы ни разумным, ни правильным. Пути назад не будет, если только мы не ввяжемся на полную катушку, чего я и многие граждане абсолютно не хотим", — отметил Christof S.
"Это потому, что он придает большое значение содержанию своих заявлений. Вы не видите этого у большинства политиков-популистов, отсюда и великое всеобщее изумление. С объективной точки зрения Шольц не имеет ни легитимности, ни власти, чтобы сделать такое заявление заслуживающим доверия. Это все болтовня, и очень хорошо, что на этот раз она его не засосала", — высказался Senad S.
"Любой, кто хочет сказать что-то подобное, может сделать это. Тем не менее у Украины нет шансов на победу. Лучшее, на что можно надеяться, — это мир путем переговоров. Постепенно привыкайте к этому факту", — призвала Sahra K.
"Почему он вообще должен произносить эту фразу? Просто у него есть свое мнение. Почему вы не можете это принять?" — возмутился Heinz H.
"А если я скажу, что мне нужно быть на обложке Vogue на следующей неделе, так и будет? Может быть, Шольц не хочет говорить ничего такого, чего заведомо не произойдет? Я не понимаю того рвения, с которым у него здесь вырывают какое-то словесное определение, которое можно назвать навязчивым", — написала Elisa W.
"Как он мог отказаться от такого заявления? Это попахивает свободным мнением, так нельзя!" — сыронизировал Alex W.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.