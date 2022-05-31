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Эксперты по этике предложили ввести в школах уроки общегражданского этикета - РИА Новости, 31.05.2022
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Эксперты по этике предложили ввести в школах уроки общегражданского этикета
Эксперты по этике предложили ввести в школах уроки общегражданского этикета - РИА Новости, 31.05.2022
Эксперты по этике предложили ввести в школах уроки общегражданского этикета
Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) предлагает ввести в учебные планы российских школ уроки общегражданского... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T20:30
2022-05-31T20:30
общество
москва
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
национальная ассоциация экспертов по деловой этике (надэп)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) предлагает ввести в учебные планы российских школ уроки общегражданского этикета, соответствующее письмо направила президент ассоциации Альбина Холгова министру просвещения России Сергею Кравцову, которое есть в распоряжении РИА Новости.По мнению организации, введение в учебную программу российских школьников дисциплины по этикету позволит открыть новые подходы воспитательной работы и поднять культурный уровень страны в целом."Будем вам признательны за оказанное содействие экспертам НАДЭП в поставленном вопросе и просим рассмотреть возможность введения в учебные планы школ, начиная с пятого класса, уроки общегражданского этикета. Мы верим, что общими усилиями сможем воспитать в наших детях такие важные моральные качества, как честь, интеллигентность и достоинство", - следует из обращения.Организация отметила, что в Москве и в других российских регионах прошел социологический опрос, в котором приняли участие 3898 человек, и 93,18% респондентов выступает за введение в школьную программу уроков этикета.
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общество, москва, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, национальная ассоциация экспертов по деловой этике (надэп)
20:30 31.05.2022
 
Эксперты по этике предложили ввести в школах уроки общегражданского этикета

Эксперты НАДЭП предложили ввести в российских школах уроки общегражданского этикета

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) предлагает ввести в учебные планы российских школ уроки общегражданского этикета, соответствующее письмо направила президент ассоциации Альбина Холгова министру просвещения России Сергею Кравцову, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По мнению организации, введение в учебную программу российских школьников дисциплины по этикету позволит открыть новые подходы воспитательной работы и поднять культурный уровень страны в целом.
"Будем вам признательны за оказанное содействие экспертам НАДЭП в поставленном вопросе и просим рассмотреть возможность введения в учебные планы школ, начиная с пятого класса, уроки общегражданского этикета. Мы верим, что общими усилиями сможем воспитать в наших детях такие важные моральные качества, как честь, интеллигентность и достоинство", - следует из обращения.
Организация отметила, что в Москве и в других российских регионах прошел социологический опрос, в котором приняли участие 3898 человек, и 93,18% респондентов выступает за введение в школьную программу уроков этикета.
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ОбществоМоскваМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовНациональная Ассоциация экспертов по деловой этике (НАДЭП)
 
 
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