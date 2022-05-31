https://ria.ru/20220531/shkola-1792197399.html

Эксперты по этике предложили ввести в школах уроки общегражданского этикета

Эксперты по этике предложили ввести в школах уроки общегражданского этикета - РИА Новости, 31.05.2022

Эксперты по этике предложили ввести в школах уроки общегражданского этикета

Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) предлагает ввести в учебные планы российских школ уроки общегражданского... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T20:30

2022-05-31T20:30

2022-05-31T20:30

общество

москва

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

национальная ассоциация экспертов по деловой этике (надэп)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) предлагает ввести в учебные планы российских школ уроки общегражданского этикета, соответствующее письмо направила президент ассоциации Альбина Холгова министру просвещения России Сергею Кравцову, которое есть в распоряжении РИА Новости.По мнению организации, введение в учебную программу российских школьников дисциплины по этикету позволит открыть новые подходы воспитательной работы и поднять культурный уровень страны в целом."Будем вам признательны за оказанное содействие экспертам НАДЭП в поставленном вопросе и просим рассмотреть возможность введения в учебные планы школ, начиная с пятого класса, уроки общегражданского этикета. Мы верим, что общими усилиями сможем воспитать в наших детях такие важные моральные качества, как честь, интеллигентность и достоинство", - следует из обращения.Организация отметила, что в Москве и в других российских регионах прошел социологический опрос, в котором приняли участие 3898 человек, и 93,18% респондентов выступает за введение в школьную программу уроков этикета.

https://ria.ru/20220202/etiket-1770767435.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, национальная ассоциация экспертов по деловой этике (надэп)