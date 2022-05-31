https://ria.ru/20220531/shevchik-1792050393.html
Глава Энергодара поблагодарил росгвардейцев за спасение
Глава Энергодара поблагодарил росгвардейцев за спасение - РИА Новости, 31.05.2022
Глава Энергодара поблагодарил росгвардейцев за спасение
Глава администрации города Энергодар в Запорожской области Андрей Шевчик поблагодарил сотрудников Росгвардии, спасших его жизнь при покушении, сообщает... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:12
2022-05-31T15:12
2022-05-31T15:12
происшествия
энергодар
запорожская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава администрации города Энергодар в Запорожской области Андрей Шевчик поблагодарил сотрудников Росгвардии, спасших его жизнь при покушении, сообщает пресс-служба ведомства.Нападение на мэра Энергодара было совершено 22 мая в подъезде дома, где проживает его мать. По предварительной информации, в электрощитовом шкафу было заложено самодельное взрывное устройство направленного действия, начиненное поражающими элементами."Глава администрации города Энергодара Запорожской области Андрей Шевчик поблагодарил сотрудников СОБР Росгвардии, спасших его жизнь при покушении... Глава администрации Энергодара отметил профессиональную работу спецназовцев Росгвардии, которые грамотно оказали первую медицинскую помощь и быстро доставили его в больницу", - говорится в сообщении.Ранее СК РФ сообщал, что в результате взрыва пострадал сам мэр, а также два его охранника. СК отмечал, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того, как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения.
https://ria.ru/20220524/diversanty-1790439431.html
https://ria.ru/20220523/energodar-1790144152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, запорожская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Глава Энергодара поблагодарил росгвардейцев за спасение
Глава Энергодара Шевчик поблагодарил росгвардейцев за спасение его жизни при покушении
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава администрации города Энергодар в Запорожской области Андрей Шевчик поблагодарил сотрудников Росгвардии, спасших его жизнь при покушении, сообщает пресс-служба ведомства.
Нападение на мэра Энергодара было совершено 22 мая в подъезде дома, где проживает его мать. По предварительной информации, в электрощитовом шкафу было заложено самодельное взрывное устройство направленного действия, начиненное поражающими элементами.
"Глава администрации города Энергодара
Запорожской области Андрей Шевчик поблагодарил сотрудников СОБР Росгвардии
, спасших его жизнь при покушении... Глава администрации Энергодара отметил профессиональную работу спецназовцев Росгвардии, которые грамотно оказали первую медицинскую помощь и быстро доставили его в больницу", - говорится в сообщении.
Ранее СК РФ сообщал, что в результате взрыва пострадал сам мэр, а также два его охранника. СК отмечал, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того, как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения.