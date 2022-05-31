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Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/severodonetsk-1792217097.html
Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка
Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка - РИА Новости, 31.05.2022
Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что тотальная зачистка Северодонецка завершена. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T22:22
2022-05-31T22:31
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
северодонецк
в мире
иван филипоненко
апти алаудинов
владимир путин
луганская народная республика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что тотальная зачистка Северодонецка завершена.Глава Чечни также добавил, что "враг в городе повержен", а ВС России контролируют ситуацию.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы милиции при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке и ведут огонь по районам, из которых уже отошли. Как вчера отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в Северодонецке осталось зачистить 15-17 процентов жилого сектора.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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рамзан кадыров, северодонецк, в мире, иван филипоненко, апти алаудинов, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
22:22 31.05.2022 (обновлено: 22:31 31.05.2022)
 
Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка

Глава Чечни Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что тотальная зачистка Северодонецка завершена.

"Бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов", — написал он.

Глава Чечни также добавил, что "враг в городе повержен", а ВС России контролируют ситуацию.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы милиции при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке и ведут огонь по районам, из которых уже отошли. Как вчера отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в Северодонецке осталось зачистить 15-17 процентов жилого сектора.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Взрыв на химкомбинате Азот на территории, контролируемой ВСУ в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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На комбинате "Азот" в Северодонецке взорвали емкость с химикатами
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровСеверодонецкВ миреИван ФилипоненкоАпти АлаудиновВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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