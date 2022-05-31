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Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка

Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка - РИА Новости, 31.05.2022

Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что тотальная зачистка Северодонецка завершена. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T22:22

2022-05-31T22:22

2022-05-31T22:31

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

северодонецк

в мире

иван филипоненко

апти алаудинов

владимир путин

луганская народная республика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что тотальная зачистка Северодонецка завершена.Глава Чечни также добавил, что "враг в городе повержен", а ВС России контролируют ситуацию.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы милиции при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке и ведут огонь по районам, из которых уже отошли. Как вчера отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в Северодонецке осталось зачистить 15-17 процентов жилого сектора.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/khimikaty-1792184706.html

северодонецк

луганская народная республика

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