01:38 31.05.2022 (обновлено: 09:31 31.05.2022)
Союзные силы России и ЛНР продолжают выполнять задачи в Северодонецке
Союзные силы России и ЛНР помогают жителям Северодонецка вернуться к мирной жизни
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 31 мая - РИА Новости. Союзные силы Российской Федерации и Луганской народной республики продолжают выполнять ряд задач в Северодонецке, в том числе содействуют населению города в налаживании мирной жизни, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что 29 мая украинские силовики обстреляли из танков жилые районы Северодонецка, который перешел под контроль ЛНР. В итоге один человек пострадал, множество зданий было разрушено.
"Сейчас наша основная задача - нормально расширить плацдарм, продолжить наступление, ну и оказать содействие мирному населению, потому что под постоянными обстрелами они оказались без воды, еды и коммуникаций, оказать им помощь", - сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, приехавший для оценки оперативной обстановки в город.
Он уточнил, что обстрелы со стороны отступивших украинских силовиков жилых районов города продолжаются. По словам местной жительницы Светланы, последние несколько дней обстрелы усилились, жители города спасаются от них в подвалах. Это подтвердил и ее отец Виктор, вместе с которым и еще частью жителей дома они перебрались в подвал, который используют как убежище.
"Воды нет, газа, света нет. Наше место жительства сейчас – подвал, в основном, в квартиру иногда бегаем, а так живем в подвале, ночуем, кушаем - подвальные пока люди", - рассказал РИА Новости Виктор.
Ранее Филипоненко сообщал, что силы Народной милиции ЛНР при поддержке ВС РФ вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке в Донбассе и заняли плацдарм в городе. По словам помощника главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинова, в Северодонецке осталось зачистить еще 15-17% жилого сектора.