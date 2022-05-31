https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792221096.html

Мезенцев: Россия и Белоруссия вместе преодолеют санкционный вызов Запада

Мезенцев: Россия и Белоруссия вместе преодолеют санкционный вызов Запада - РИА Новости, 31.05.2022

Мезенцев: Россия и Белоруссия вместе преодолеют санкционный вызов Запада

Скоординированная промышленная, аграрная и финансовая политика в рамках Союзного государства поможет нашим странам преодолеть санкционный вызов Запада, заявил... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T23:10

2022-05-31T23:10

2022-05-31T23:10

союзное государство

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Скоординированная промышленная, аграрная и финансовая политика в рамках Союзного государства поможет нашим странам преодолеть санкционный вызов Запада, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире "Вести ФМ"."У нас действует единый погранкомитет. Сегодня мы выходим на создание единого таможенного органа, единого налогового органа. В тех 28 союзных программах, что приняты лидерами наших стран, четко прописано взаимодействие по формированию единой промышленной политики и политики в агросфере, определены задачи для центральных банков. И мы понимаем, что сегодня очень сложный период, и конъюнктура внешних рынков, прежде всего, валютного, рынка акций, - иная. Но, возможно, своевременно принятая программа, которая касается взаимодействия регуляторов в финансовой сфере, помогает и должна помочь и Беларуси, и России преодолеть те вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - рассказал Мезенцев.Он назвал санкционный вызов, брошенный России и Белоруссии, лукавым, нечестным и непорядочным."Это противоречие всем мыслимым нормам международного права и традициям . Сегодня то, как относятся к нам западные партнеры, это не дипломатия – это формула беспрецедентного последовательного давления с учетом глобального западного замысла: Россия не может и не должна возродиться в роли страны, близкой по влиянию к Советскому Союзу. Делается всё возможное, чтоб передел мира был законсервирован, и чтобы давление на Россию привело к тому, чтобы у нас даже не было замысла и попыток предъявлять миру свои интересы, реализовывать свои задачи с нашими союзниками и предлагать с российских позиций разговор с западными и другими партнерами на равных", - отметил госсекретарь.Он подчеркнул, что дипломатия – это профессия, которая должна примирять народы."Дипломатия должна спиливать пики напряжения, добиваться учета национальных интересов своей страны, но и по возможности убеждать партнера, что ты слышишь и его аргументы, и его позицию", - заключил Мезенцев.

https://ria.ru/20220531/antirossiya-1792216566.html

https://ria.ru/20220528/svyazi-1791824119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, дмитрий мезенцев