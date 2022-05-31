17:25 31.05.2022 (обновлено: 18:10 31.05.2022)
Шестой пакет санкций затронул 80 российских бизнесменов и три телеканала
Макрон: шестой пакет санкций затронул 80 российских бизнесменов и три телеканала
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Шестой пакет санкций против России затронул 80 российских бизнесменов и три телеканала, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Шестой пакет (санкций ЕС против России. — Прим. ред.) — очень важный, <…> он позволит отключить от системы SWIFT первый российский банк (Сбербанк. — Прим. ред.) и впервые ввести нефтяное эмбарго", — также добавил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30-31 мая.
В свою очередь, премьер-министр Италии Марио Драги сказал, что антироссийские ограничения будут действовать "очень-очень-очень долго", а "торговые каналы изменятся на многие годы, если не навсегда".
Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель предположил, что официальное утверждение состоится в среду или в четверг.
Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, оно затронет только поставки по морю. Для поставок топлива по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки не указываются.
Шестой пакет санкций ЕС также предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка. Организация ранее неоднократно отрицала, что санкции против России оказывают негативное влияние на глобальную ситуацию с продовольствием, возлагая ответственность исключительно на действия Москвы. В то же время глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы, в то время как Запад блокирует заход российских судов в свои порты и искусственно провоцирует кризис.
Против Москвы ввели несколько пакетов санкций из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.