https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792113959.html

Шестой пакет санкций затронул 80 российских бизнесменов и три телеканала

Шестой пакет санкций затронул 80 российских бизнесменов и три телеканала - РИА Новости, 31.05.2022

Шестой пакет санкций затронул 80 российских бизнесменов и три телеканала

Шестой пакет санкций против России затронул 80 российских бизнесменов и три телеканала, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:25

2022-05-31T17:25

2022-05-31T18:10

в мире

санкции в отношении россии

россия

эммануэль макрон

марио драги

италия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Шестой пакет санкций против России затронул 80 российских бизнесменов и три телеканала, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.В свою очередь, премьер-министр Италии Марио Драги сказал, что антироссийские ограничения будут действовать "очень-очень-очень долго", а "торговые каналы изменятся на многие годы, если не навсегда".Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель предположил, что официальное утверждение состоится в среду или в четверг.Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, оно затронет только поставки по морю. Для поставок топлива по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки не указываются.Шестой пакет санкций ЕС также предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка. Организация ранее неоднократно отрицала, что санкции против России оказывают негативное влияние на глобальную ситуацию с продовольствием, возлагая ответственность исключительно на действия Москвы. В то же время глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы, в то время как Запад блокирует заход российских судов в свои порты и искусственно провоцирует кризис.Против Москвы ввели несколько пакетов санкций из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, санкции в отношении россии, россия, эммануэль макрон, марио драги, италия, украина, владимир путин, swift, сбербанк россии, евросоюз, москва, сергей лавров, шарль мишель