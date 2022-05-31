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Канада ввела санкции против Кабаевой и нескольких российских банков - РИА Новости, 31.05.2022
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Канада ввела санкции против Кабаевой и нескольких российских банков
Канада ввела санкции против Кабаевой и нескольких российских банков - РИА Новости, 31.05.2022
Канада ввела санкции против Кабаевой и нескольких российских банков
Канада распространила антироссийские санкции на председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алину Кабаеву, сообщило правительство... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:02
2022-05-31T17:41
алина кабаева
в мире
канада
россия
россельхозбанк
инвестторгбанк
российский фонд прямых инвестиций
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Канада распространила антироссийские санкции на председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алину Кабаеву, сообщило правительство страны.Кроме того, под ограничения попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.Всего новые меры коснулись 22 физических и четырех юридических лиц.Ранее санкции против Кабаевой ввела Великобритания. Также СМИ сообщали, что она фигурирует в новых ограничительных списках Евросоюза.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792086688.html
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алина кабаева, в мире, канада, россия, россельхозбанк, инвестторгбанк, российский фонд прямых инвестиций, санкции в отношении россии
16:02 31.05.2022 (обновлено: 17:41 31.05.2022)
 
Канада ввела санкции против Кабаевой и нескольких российских банков

Канада ввела санкции против четырех компаний и 22 россиян, включая Кабаеву

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Канада распространила антироссийские санкции на председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алину Кабаеву, сообщило правительство страны.
Кроме того, под ограничения попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 16:28
Президент Хорватии заявил, что новые санкции вызовут у Путина лишь улыбку
Всего новые меры коснулись 22 физических и четырех юридических лиц.
Ранее санкции против Кабаевой ввела Великобритания. Также СМИ сообщали, что она фигурирует в новых ограничительных списках Евросоюза.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 10:35Религия
Боррель допустил введение санкций Евросоюза против патриарха Кирилла
 
Алина КабаеваВ миреКанадаРоссияРоссельхозбанкИнвестторгбанкРоссийский фонд прямых инвестицийСанкции в отношении России
 
 
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