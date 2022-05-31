https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792073722.html
Канада ввела санкции против Кабаевой и нескольких российских банков
Канада ввела санкции против Кабаевой и нескольких российских банков - РИА Новости, 31.05.2022
Канада ввела санкции против Кабаевой и нескольких российских банков
Канада распространила антироссийские санкции на председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алину Кабаеву, сообщило правительство... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:02
2022-05-31T16:02
2022-05-31T17:41
алина кабаева
в мире
канада
россия
россельхозбанк
инвестторгбанк
российский фонд прямых инвестиций
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Канада распространила антироссийские санкции на председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алину Кабаеву, сообщило правительство страны.Кроме того, под ограничения попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.Всего новые меры коснулись 22 физических и четырех юридических лиц.Ранее санкции против Кабаевой ввела Великобритания. Также СМИ сообщали, что она фигурирует в новых ограничительных списках Евросоюза.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792086688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алина кабаева, в мире, канада, россия, россельхозбанк, инвестторгбанк, российский фонд прямых инвестиций, санкции в отношении россии
16:02 31.05.2022 (обновлено: 17:41 31.05.2022)
Канада ввела санкции против Кабаевой и нескольких российских банков
Канада ввела санкции против четырех компаний и 22 россиян, включая Кабаеву