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У ЕС будут проблемы с газовым эмбарго, считает российский постпред - РИА Новости, 31.05.2022
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У ЕС будут проблемы с газовым эмбарго, считает российский постпред
У ЕС будут проблемы с газовым эмбарго, считает российский постпред - РИА Новости, 31.05.2022
У ЕС будут проблемы с газовым эмбарго, считает российский постпред
Евросоюз приблизился к пределам возможного по введению антироссийских санкций и по теме возможного газового эмбарго, стоит ожидать больших противоречий, заявил... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:20
2022-05-31T14:45
владимир чижов
экономика
россия
цены на нефть
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Евросоюз приблизился к пределам возможного по введению антироссийских санкций и по теме возможного газового эмбарго, стоит ожидать больших противоречий, заявил во вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Евросоюз уже приблизился к пределам возможного по части санкций (против РФ - ред.), уже больше запрещать нечего. Остается только газ. А вот с газом, конечно, у них будут, я думаю, на порядок более серьезные проблемы и внутренние противоречия, чем даже с нефтью... Так что с газом будут, конечно, проблемы", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.По признанию ряда политиков, после принятия шестого пакета антироссийских санкций темпы введения ограничений против Москвы снизятся. ЕС уже сталкивается с ростом цен на топливо, высокой инфляцией. В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что дальнейшее введение санкций ЕС против России "будет все сложнее", так как они сильно затрагивают страны союза. Она подчеркнула, что договориться об эмбарго на нефть было очень сложно, достичь соглашения по вопросу газового эмбарго "будет еще сложнее". Премьер Бельгии Александер де Кроо считает, что страны ЕС должны "сделать паузу" во введении дальнейших санкций против России и посмотреть на последствия уже принятых мер.
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владимир чижов, экономика, россия, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии
14:20 31.05.2022 (обновлено: 14:45 31.05.2022)
 
У ЕС будут проблемы с газовым эмбарго, считает российский постпред

Постпред Чижов: ЕС приблизился к пределам возможного по санкциям против России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Евросоюз приблизился к пределам возможного по введению антироссийских санкций и по теме возможного газового эмбарго, стоит ожидать больших противоречий, заявил во вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Евросоюз уже приблизился к пределам возможного по части санкций (против РФ - ред.), уже больше запрещать нечего. Остается только газ. А вот с газом, конечно, у них будут, я думаю, на порядок более серьезные проблемы и внутренние противоречия, чем даже с нефтью... Так что с газом будут, конечно, проблемы", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.
По признанию ряда политиков, после принятия шестого пакета антироссийских санкций темпы введения ограничений против Москвы снизятся. ЕС уже сталкивается с ростом цен на топливо, высокой инфляцией. В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что дальнейшее введение санкций ЕС против России "будет все сложнее", так как они сильно затрагивают страны союза. Она подчеркнула, что договориться об эмбарго на нефть было очень сложно, достичь соглашения по вопросу газового эмбарго "будет еще сложнее". Премьер Бельгии Александер де Кроо считает, что страны ЕС должны "сделать паузу" во введении дальнейших санкций против России и посмотреть на последствия уже принятых мер.
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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