https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792028088.html

Санкции Запада провоцируют глобальный кризис, заявила Матвиенко

Санкции Запада провоцируют глобальный кризис, заявила Матвиенко - РИА Новости, 31.05.2022

Санкции Запада провоцируют глобальный кризис, заявила Матвиенко

Количество санкций коллективного Запада против России и их характер провоцирует глобальный экономический кризис, заявила председатель Совета Федерации Валентина РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:06

2022-05-31T14:06

2022-05-31T14:25

санкции в отношении россии

в мире

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МАПУТУ (Мозамбик), 31 мая - РИА Новости. Количество санкций коллективного Запада против России и их характер провоцирует глобальный экономический кризис, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Нужно называть вещи своими именами - причиной такой несправедливой и вопиющий ситуации является тотальная санкционная война… развязанная странами коллективного Запада не только против нашей страны, но и против чуть ли не половины человечества. Количество ограничений, наложенных на предприятия и граждан, превышает уже 10 тысяч. Такой характер санкций, их беспрецедентное количество во многом и провоцирует глобальный экономический кризис", - сказала Матвиенко, выступая перед депутатами Ассамблеи Республики Мозамбик и Парламентской лигой дружбы Россия-Мозамбик."Россия продолжает развитие, справляется с оказанным давлением. Санкции против России достигли предела, но так и не привели к ожидаемым результатам, на которые рассчитывали те наши недоброжелатели, они фактически признали, что исчерпали возможности дальнейшего ведения санкционной войны", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко