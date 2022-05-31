https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792028088.html
Санкции Запада провоцируют глобальный кризис, заявила Матвиенко
Санкции Запада провоцируют глобальный кризис, заявила Матвиенко - РИА Новости, 31.05.2022
Санкции Запада провоцируют глобальный кризис, заявила Матвиенко
Количество санкций коллективного Запада против России и их характер провоцирует глобальный экономический кризис, заявила председатель Совета Федерации Валентина РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:06
2022-05-31T14:06
2022-05-31T14:25
санкции в отношении россии
в мире
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МАПУТУ (Мозамбик), 31 мая - РИА Новости. Количество санкций коллективного Запада против России и их характер провоцирует глобальный экономический кризис, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Нужно называть вещи своими именами - причиной такой несправедливой и вопиющий ситуации является тотальная санкционная война… развязанная странами коллективного Запада не только против нашей страны, но и против чуть ли не половины человечества. Количество ограничений, наложенных на предприятия и граждан, превышает уже 10 тысяч. Такой характер санкций, их беспрецедентное количество во многом и провоцирует глобальный экономический кризис", - сказала Матвиенко, выступая перед депутатами Ассамблеи Республики Мозамбик и Парламентской лигой дружбы Россия-Мозамбик."Россия продолжает развитие, справляется с оказанным давлением. Санкции против России достигли предела, но так и не привели к ожидаемым результатам, на которые рассчитывали те наши недоброжелатели, они фактически признали, что исчерпали возможности дальнейшего ведения санкционной войны", - добавила Матвиенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
14:06 31.05.2022 (обновлено: 14:25 31.05.2022)
Санкции Запада провоцируют глобальный кризис, заявила Матвиенко
Матвиенко: санкции Запада против России провоцируют глобальный экономический кризис
МАПУТУ (Мозамбик), 31 мая - РИА Новости. Количество санкций коллективного Запада против России и их характер провоцирует глобальный экономический кризис, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нужно называть вещи своими именами - причиной такой несправедливой и вопиющий ситуации является тотальная санкционная война… развязанная странами коллективного Запада не только против нашей страны, но и против чуть ли не половины человечества. Количество ограничений, наложенных на предприятия и граждан, превышает уже 10 тысяч. Такой характер санкций, их беспрецедентное количество во многом и провоцирует глобальный экономический кризис", - сказала Матвиенко, выступая перед депутатами Ассамблеи Республики Мозамбик и Парламентской лигой дружбы Россия-Мозамбик.
"Россия продолжает развитие, справляется с оказанным давлением. Санкции против России достигли предела, но так и не привели к ожидаемым результатам, на которые рассчитывали те наши недоброжелатели, они фактически признали, что исчерпали возможности дальнейшего ведения санкционной войны", - добавила Матвиенко.