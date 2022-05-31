https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792026290.html

Попавшим под санкции компаниям разрешили не избирать советы директоров

Попавшим под санкции компаниям разрешили не избирать советы директоров - РИА Новости, 31.05.2022

Попавшим под санкции компаниям разрешили не избирать советы директоров

Правительство РФ разрешило компаниям, подпавшим под международные санкции, временно не избирать советы директоров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:01

2022-05-31T14:01

2022-05-31T14:53

экономика

россия

михаил мишустин

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/93/1524929313_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_f191175ffe080ac9fe9187e191e56b00.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ разрешило компаниям, подпавшим под международные санкции, временно не избирать советы директоров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Предлагается разрешить компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать совет директоров. Сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным", - сказал он в ходе заседания президиума правительственной комиссии.Также, по словам Мишустина, кабмин продолжает вести работу над планом первоочередных действий для обеспечения развития российской экономики. "Еще на 10 позиций правительством был расширен план первоочередных действий, основная цель - наполнить экономику ликвидностью, помочь развитию инвестиционного процесса", - сказал чиновник.Он отметил, что ряд мер как раз связан со сферой корпоративных отношений, финансовыми рынками."Новые решения должны заработать как можно скорее - бизнес в них нуждается, прошу оперативно подготовить всю нормативную базу", - заключил он.

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792028088.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, санкции в отношении россии