https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792026290.html
Попавшим под санкции компаниям разрешили не избирать советы директоров
Попавшим под санкции компаниям разрешили не избирать советы директоров - РИА Новости, 31.05.2022
Попавшим под санкции компаниям разрешили не избирать советы директоров
Правительство РФ разрешило компаниям, подпавшим под международные санкции, временно не избирать советы директоров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:01
2022-05-31T14:01
2022-05-31T14:53
экономика
россия
михаил мишустин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ разрешило компаниям, подпавшим под международные санкции, временно не избирать советы директоров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Предлагается разрешить компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать совет директоров. Сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным", - сказал он в ходе заседания президиума правительственной комиссии.Также, по словам Мишустина, кабмин продолжает вести работу над планом первоочередных действий для обеспечения развития российской экономики. "Еще на 10 позиций правительством был расширен план первоочередных действий, основная цель - наполнить экономику ликвидностью, помочь развитию инвестиционного процесса", - сказал чиновник.Он отметил, что ряд мер как раз связан со сферой корпоративных отношений, финансовыми рынками."Новые решения должны заработать как можно скорее - бизнес в них нуждается, прошу оперативно подготовить всю нормативную базу", - заключил он.
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792028088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, санкции в отношении россии
14:01 31.05.2022 (обновлено: 14:53 31.05.2022)
Попавшим под санкции компаниям разрешили не избирать советы директоров
Мишустин: попавшим под санкции компаниям разрешили не избирать советы директоров
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ разрешило компаниям, подпавшим под международные санкции, временно не избирать советы директоров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Предлагается разрешить компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать совет директоров. Сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным", - сказал он в ходе заседания президиума правительственной комиссии.
Также, по словам Мишустина
, кабмин продолжает вести работу над планом первоочередных действий для обеспечения развития российской экономики. "Еще на 10 позиций правительством был расширен план первоочередных действий, основная цель - наполнить экономику ликвидностью, помочь развитию инвестиционного процесса", - сказал чиновник.
Он отметил, что ряд мер как раз связан со сферой корпоративных отношений, финансовыми рынками.
"Новые решения должны заработать как можно скорее - бизнес в них нуждается, прошу оперативно подготовить всю нормативную базу", - заключил он.