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Премьер Эстонии признала, что новые санкции против России ударят по ЕС - РИА Новости, 31.05.2022
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Премьер Эстонии признала, что новые санкции против России ударят по ЕС
Премьер Эстонии признала, что новые санкции против России ударят по ЕС - РИА Новости, 31.05.2022
Премьер Эстонии признала, что новые санкции против России ударят по ЕС
Европе становится все тяжелее вводить новые санкции против России, так как они уже серьезно затрагивают интересы самих стран Евросоюза, заявила премьер-министр... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:51
2022-05-31T14:03
россия
эстония
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
кая каллас
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Европе становится все тяжелее вводить новые санкции против России, так как они уже серьезно затрагивают интересы самих стран Евросоюза, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе.Она отметила, что договориться об эмбарго на нефть было очень сложно, но достичь соглашения по газовому вопросу "будет еще сложнее"."Я считаю, что газ должен быть в седьмом пакете, но я реалист, я не думаю, что он там будет", — заключила Каллас.Европейские лидеры по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического согласия ввести частичное нефтяное эмбарго против России в рамках шестого пакета санкций. Новые ограничения коснутся поставок нефти по морю. Трубопроводная нефть под эти санкции не попадает. Как заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, исключение сделано для Венгрии и Чехии. В частности, Прага сможет временно продолжить закупки российского дизельного топлива. Будапешт получит отсрочку для модернизации своих мощностей по нефтепереработке, которые сейчас рассчитаны на российскую нефть.Шестой пакет санкций должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза изучают возможность отказа от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, эстония, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, кая каллас, брюссель
10:51 31.05.2022 (обновлено: 14:03 31.05.2022)
 
Премьер Эстонии признала, что новые санкции против России ударят по ЕС

Премьер Эстонии Каллас: ввести новые санкции будет сложнее, они сильно затрагивают ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом сессии саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом сессии саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом сессии саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Европе становится все тяжелее вводить новые санкции против России, так как они уже серьезно затрагивают интересы самих стран Евросоюза, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе.
"Договориться о любых новых санкциях будет гораздо сложнее. До сих пор они наносили урон России, но теперь они также затрагивают европейцев. Политически принимать такие решения гораздо сложнее", — пояснила глава эстонского правительства.
Она отметила, что договориться об эмбарго на нефть было очень сложно, но достичь соглашения по газовому вопросу "будет еще сложнее".
"Я считаю, что газ должен быть в седьмом пакете, но я реалист, я не думаю, что он там будет", — заключила Каллас.
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Мишель: поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций
Европейские лидеры по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического согласия ввести частичное нефтяное эмбарго против России в рамках шестого пакета санкций. Новые ограничения коснутся поставок нефти по морю. Трубопроводная нефть под эти санкции не попадает. Как заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, исключение сделано для Венгрии и Чехии. В частности, Прага сможет временно продолжить закупки российского дизельного топлива. Будапешт получит отсрочку для модернизации своих мощностей по нефтепереработке, которые сейчас рассчитаны на российскую нефть.
Шестой пакет санкций должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза изучают возможность отказа от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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