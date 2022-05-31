https://ria.ru/20220531/rubl-1792006261.html
Рубль усилил рост на Московской бирже
Рубль усилил рост на Московской бирже - РИА Новости, 31.05.2022
Рубль усилил рост на Московской бирже
Рубль ускоряет темпы роста днем во вторник: евро уже падал до 62 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:15
2022-05-31T13:15
2022-05-31T13:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рубль ускоряет темпы роста днем во вторник: евро уже падал до 62 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск падал на 1,06 рубля - до 61,19 рубля, евро - на 2,17 рубля, до 62,13 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее евро опускался до 62 рублей ровно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Рубль усилил рост на Московской бирже
Рубль усилил рост на Московской бирже, евро падал до 62 рублей
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Рубль ускоряет темпы роста днем во вторник: евро уже падал до 62 рублей, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск падал на 1,06 рубля - до 61,19 рубля, евро - на 2,17 рубля, до 62,13 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее евро опускался до 62 рублей ровно.