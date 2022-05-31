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Эксперт рассказал, какой курс рубля может "порвать" российский бюджет - РИА Новости, 31.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220531/rubl-1791901773.html
Эксперт рассказал, какой курс рубля может "порвать" российский бюджет
Эксперт рассказал, какой курс рубля может "порвать" российский бюджет - РИА Новости, 31.05.2022
Эксперт рассказал, какой курс рубля может "порвать" российский бюджет
Бюджет России на 2022 год сверстан с расчетом, что среднегодовой курс доллара будет находиться на отметке в 72 рубля, а цены на нефть поднимутся выше уровня 44... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T01:16
2022-05-31T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
цены на нефть
рубль
россия
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Бюджет России на 2022 год сверстан с расчетом, что среднегодовой курс доллара будет находиться на отметке в 72 рубля, а цены на нефть поднимутся выше уровня 44 долларов за баррель. Это означает, что так называемая “рублебочка” (стоимость барреля в рублях - ред.) стоит 3200 рублей. Об этом рассказал в беседе с агентством “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мин инвестиций” Михаил Зельцер.На прошлой неделе доллар падал ниже 60 рублей, однако в последние дни на фоне коррекции находится выше данной отметки. При этом стоимость барреля нефти Brent превысила 116 долларов при среднегодовых показателях выше 110 долларов.Дефицит бюджета будет возможен, если у страны резко сократятся доходы и поднимутся расходы. Зельцер считает, что такая ситуация возможна. “Но трагедии не случится”, поскольку доллар вряд ли останется по году ниже 60 текущих, а нефть рухнет более чем на 50%, чтобы провалить планку на $44+.
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экономика, brent, цены на нефть, рубль, россия
01:16 31.05.2022
 
Эксперт рассказал, какой курс рубля может "порвать" российский бюджет

Эксперт Зельцер назвал низкий курс рубля опасным для российского бюджета

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГрафик курса евро
График курса евро - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Бюджет России на 2022 год сверстан с расчетом, что среднегодовой курс доллара будет находиться на отметке в 72 рубля, а цены на нефть поднимутся выше уровня 44 долларов за баррель. Это означает, что так называемая “рублебочка” (стоимость барреля в рублях - ред.) стоит 3200 рублей. Об этом рассказал в беседе с агентством “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мин инвестиций” Михаил Зельцер.
На прошлой неделе доллар падал ниже 60 рублей, однако в последние дни на фоне коррекции находится выше данной отметки. При этом стоимость барреля нефти Brent превысила 116 долларов при среднегодовых показателях выше 110 долларов.

“Даже с учетом геополитической скидки за Urals в $30 от Brent, бюджет остается профицитным, исходя из пока ещё средней "рублебочки" в 8400 руб”, - подчеркнул Зельцер.

Дефицит бюджета будет возможен, если у страны резко сократятся доходы и поднимутся расходы. Зельцер считает, что такая ситуация возможна. “Но трагедии не случится”, поскольку доллар вряд ли останется по году ниже 60 текущих, а нефть рухнет более чем на 50%, чтобы провалить планку на $44+.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 21:16Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаBrentЦены на нефтьРубльРоссия
 
 
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