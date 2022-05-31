https://ria.ru/20220531/rubl-1791901773.html

Эксперт рассказал, какой курс рубля может "порвать" российский бюджет

Эксперт рассказал, какой курс рубля может "порвать" российский бюджет - РИА Новости, 31.05.2022

Эксперт рассказал, какой курс рубля может "порвать" российский бюджет

Бюджет России на 2022 год сверстан с расчетом, что среднегодовой курс доллара будет находиться на отметке в 72 рубля, а цены на нефть поднимутся выше уровня 44... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T01:16

2022-05-31T01:16

2022-05-31T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

цены на нефть

рубль

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152819/51/1528195121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8620981fe52b418b963aaaecf2c8b95c.jpg

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Бюджет России на 2022 год сверстан с расчетом, что среднегодовой курс доллара будет находиться на отметке в 72 рубля, а цены на нефть поднимутся выше уровня 44 долларов за баррель. Это означает, что так называемая “рублебочка” (стоимость барреля в рублях - ред.) стоит 3200 рублей. Об этом рассказал в беседе с агентством “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мин инвестиций” Михаил Зельцер.На прошлой неделе доллар падал ниже 60 рублей, однако в последние дни на фоне коррекции находится выше данной отметки. При этом стоимость барреля нефти Brent превысила 116 долларов при среднегодовых показателях выше 110 долларов.Дефицит бюджета будет возможен, если у страны резко сократятся доходы и поднимутся расходы. Зельцер считает, что такая ситуация возможна. “Но трагедии не случится”, поскольку доллар вряд ли останется по году ниже 60 текущих, а нефть рухнет более чем на 50%, чтобы провалить планку на $44+.

https://ria.ru/20220530/fyuchersy-1791881891.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, brent, цены на нефть, рубль, россия