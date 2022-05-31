Эксперт рассказал, какой курс рубля может "порвать" российский бюджет
Эксперт Зельцер назвал низкий курс рубля опасным для российского бюджета
График курса евро. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Бюджет России на 2022 год сверстан с расчетом, что среднегодовой курс доллара будет находиться на отметке в 72 рубля, а цены на нефть поднимутся выше уровня 44 долларов за баррель. Это означает, что так называемая “рублебочка” (стоимость барреля в рублях - ред.) стоит 3200 рублей. Об этом рассказал в беседе с агентством “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мин инвестиций” Михаил Зельцер.
На прошлой неделе доллар падал ниже 60 рублей, однако в последние дни на фоне коррекции находится выше данной отметки. При этом стоимость барреля нефти Brent превысила 116 долларов при среднегодовых показателях выше 110 долларов.
“Даже с учетом геополитической скидки за Urals в $30 от Brent, бюджет остается профицитным, исходя из пока ещё средней "рублебочки" в 8400 руб”, - подчеркнул Зельцер.
Дефицит бюджета будет возможен, если у страны резко сократятся доходы и поднимутся расходы. Зельцер считает, что такая ситуация возможна. “Но трагедии не случится”, поскольку доллар вряд ли останется по году ниже 60 текущих, а нефть рухнет более чем на 50%, чтобы провалить планку на $44+.