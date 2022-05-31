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СМИ: США хотят передать Украине дальнобойные РСЗО с управляемыми ракетами - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/rszo-1792071083.html
СМИ: США хотят передать Украине дальнобойные РСЗО с управляемыми ракетами
СМИ: США хотят передать Украине дальнобойные РСЗО с управляемыми ракетами - РИА Новости, 31.05.2022
СМИ: США хотят передать Украине дальнобойные РСЗО с управляемыми ракетами
Американская администрация планирует передать Украине реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью более 60 километров, сообщила газета... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:58
2022-05-31T17:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
в мире
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Американская администрация планирует передать Украине реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью более 60 километров, сообщила газета The Wall Street Journal.РСЗО GMLRS станет одним из самых дальнобойных средств в распоряжении украинских войск, но, как считают американцы, не позволит им наносить удары по целям в глубине российской территории, снижая риски прямой конфронтации между Россией и США."Администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль. &lt;…&gt; (GMLRS. — Прим. ред.) примерно вдвое превосходит по дальности гаубицы М777, которые США передали Украине ранее", — говорится в публикации.Накануне Байден заявил, что Украина не получит американские ракеты, которые бы позволяли ей атаковать цели в глубине России.Новый пакет военной помощи, как писали ранее ведущие СМИ США, может быть объявлен уже на текущей неделе. Газета The Wall Street Journal в своем недавнем материале писала, что в рамках новой помощи Вашингтон намерен поставить РСЗО, способные бить "на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины". Также в новый пакет помощи, как ожидается, войдут системы HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колесных шасси.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Россия направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для нее, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220530/rakety-1791802302.html
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html
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украина, россия, сша, в мире, ситуация в днр и лнр
15:58 31.05.2022 (обновлено: 17:27 31.05.2022)
 
СМИ: США хотят передать Украине дальнобойные РСЗО с управляемыми ракетами

WSJ: США хотят передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами дальностью от 60 километров

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Американская администрация планирует передать Украине реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью более 60 километров, сообщила газета The Wall Street Journal.
РСЗО GMLRS станет одним из самых дальнобойных средств в распоряжении украинских войск, но, как считают американцы, не позволит им наносить удары по целям в глубине российской территории, снижая риски прямой конфронтации между Россией и США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 16:32
США не будут поставлять Украине ракеты для ударов по России, заявил Байден
"Администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль. <…> (GMLRS. — Прим. ред.) примерно вдвое превосходит по дальности гаубицы М777, которые США передали Украине ранее", — говорится в публикации.
Накануне Байден заявил, что Украина не получит американские ракеты, которые бы позволяли ей атаковать цели в глубине России.
Новый пакет военной помощи, как писали ранее ведущие СМИ США, может быть объявлен уже на текущей неделе. Газета The Wall Street Journal в своем недавнем материале писала, что в рамках новой помощи Вашингтон намерен поставить РСЗО, способные бить "на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины". Также в новый пакет помощи, как ожидается, войдут системы HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колесных шасси.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 13:32Специальная военная операция на Украине
Зеленский призвал дать Украине все оружие, которое она просит
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Россия направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для нее, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 14:45Специальная военная операция на Украине
США используют конфликт России и Украины для своих задач, заявил Патрушев
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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