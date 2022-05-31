https://ria.ru/20220531/rszo-1792071083.html

СМИ: США хотят передать Украине дальнобойные РСЗО с управляемыми ракетами

СМИ: США хотят передать Украине дальнобойные РСЗО с управляемыми ракетами - РИА Новости, 31.05.2022

СМИ: США хотят передать Украине дальнобойные РСЗО с управляемыми ракетами

Американская администрация планирует передать Украине реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью более 60 километров, сообщила газета... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:58

2022-05-31T15:58

2022-05-31T17:27

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Американская администрация планирует передать Украине реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью более 60 километров, сообщила газета The Wall Street Journal.РСЗО GMLRS станет одним из самых дальнобойных средств в распоряжении украинских войск, но, как считают американцы, не позволит им наносить удары по целям в глубине российской территории, снижая риски прямой конфронтации между Россией и США."Администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль. <…> (GMLRS. — Прим. ред.) примерно вдвое превосходит по дальности гаубицы М777, которые США передали Украине ранее", — говорится в публикации.Накануне Байден заявил, что Украина не получит американские ракеты, которые бы позволяли ей атаковать цели в глубине России.Новый пакет военной помощи, как писали ранее ведущие СМИ США, может быть объявлен уже на текущей неделе. Газета The Wall Street Journal в своем недавнем материале писала, что в рамках новой помощи Вашингтон намерен поставить РСЗО, способные бить "на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины". Также в новый пакет помощи, как ожидается, войдут системы HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колесных шасси.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Россия направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для нее, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220530/rakety-1791802302.html

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html

https://ria.ru/20220531/ssha-1792040232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, сша, в мире, ситуация в днр и лнр