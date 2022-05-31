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Масочный режим в Тюменской области с 1 июня перестанет быть обязательным - РИА Новости, 31.05.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220531/rezhim-1792118724.html
Масочный режим в Тюменской области с 1 июня перестанет быть обязательным
Масочный режим в Тюменской области с 1 июня перестанет быть обязательным - РИА Новости, 31.05.2022
Масочный режим в Тюменской области с 1 июня перестанет быть обязательным
Масочный режим в Тюменской области с 1 июня будет носить рекомендательный характер, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:35
2022-05-31T17:35
тюменская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. Масочный режим в Тюменской области с 1 июня будет носить рекомендательный характер, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Ослабить ограничения позволяет статистика: на протяжении последних 15 недель заболеваемость в регионе COVID-19 неуклонно снижается, отметил губернатор."Масочный режим в Тюменской области станет рекомендательным. По итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подписал изменения в постановление № 120-П об отмене обязательного режима. Это касается городского транспорта и общественных мест", - сообщил Моор.В соответствии с постановлением, жителям региона рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей. Предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям также рекомендовано ношение сотрудниками масок, в том числе при доставке товаров, в соответствии с нормативными документами Роспотребнадзора, уточняет информационный центр правительства региона.Ранее отмечалось, что заболеваемость COVID-19 в Тюменской области в 2,5 раза ниже средней по РФ. За минувшие сутки в регионе выявлено 10 новых случаев коронавируса (всего с начала пандемии - 191 711), выздоровели 19 человек (за весь период 187 108), Для лечения коронавирусных больных в области развернуто 122 койки, 22,1% из них свободны.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, александр моор
17:35 31.05.2022
 

Масочный режим в Тюменской области с 1 июня перестанет быть обязательным

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВиды Тюмени
Виды Тюмени - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Виды Тюмени
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ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. Масочный режим в Тюменской области с 1 июня будет носить рекомендательный характер, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Ослабить ограничения позволяет статистика: на протяжении последних 15 недель заболеваемость в регионе COVID-19 неуклонно снижается, отметил губернатор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор в поликлиникие ГБУЗ ТО Областная больница № 23 - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 15:12Тюменская область
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"Масочный режим в Тюменской области станет рекомендательным. По итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подписал изменения в постановление № 120-П об отмене обязательного режима. Это касается городского транспорта и общественных мест", - сообщил Моор.
В соответствии с постановлением, жителям региона рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей. Предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям также рекомендовано ношение сотрудниками масок, в том числе при доставке товаров, в соответствии с нормативными документами Роспотребнадзора, уточняет информационный центр правительства региона.
Ранее отмечалось, что заболеваемость COVID-19 в Тюменской области в 2,5 раза ниже средней по РФ. За минувшие сутки в регионе выявлено 10 новых случаев коронавируса (всего с начала пандемии - 191 711), выздоровели 19 человек (за весь период 187 108), Для лечения коронавирусных больных в области развернуто 122 койки, 22,1% из них свободны.
 
Тюменская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииАлександр Моор
 
 
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