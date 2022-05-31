Масочный режим в Тюменской области с 1 июня перестанет быть обязательным
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ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. Масочный режим в Тюменской области с 1 июня будет носить рекомендательный характер, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Ослабить ограничения позволяет статистика: на протяжении последних 15 недель заболеваемость в регионе COVID-19 неуклонно снижается, отметил губернатор.
"Масочный режим в Тюменской области станет рекомендательным. По итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подписал изменения в постановление № 120-П об отмене обязательного режима. Это касается городского транспорта и общественных мест", - сообщил Моор.
В соответствии с постановлением, жителям региона рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей. Предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям также рекомендовано ношение сотрудниками масок, в том числе при доставке товаров, в соответствии с нормативными документами Роспотребнадзора, уточняет информационный центр правительства региона.
Ранее отмечалось, что заболеваемость COVID-19 в Тюменской области в 2,5 раза ниже средней по РФ. За минувшие сутки в регионе выявлено 10 новых случаев коронавируса (всего с начала пандемии - 191 711), выздоровели 19 человек (за весь период 187 108), Для лечения коронавирусных больных в области развернуто 122 койки, 22,1% из них свободны.