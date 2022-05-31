Рейтинг@Mail.ru
Действия США и их союзников ведут к развалу Украины, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/razval-1792039015.html
Действия США и их союзников ведут к развалу Украины, заявил Патрушев
Действия США и их союзников ведут к развалу Украины, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.05.2022
Действия США и их союзников ведут к развалу Украины, заявил Патрушев
Уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, к развалу страны ведут действия киевского режима, а также США и их союзников, заявил... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:41
2022-05-31T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
сша
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg
КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, к развалу страны ведут действия киевского режима, а также США и их союзников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Нам они (США с союзниками - ред.) говорят, что "мы за то, чтобы Украина оставалась суверенной, чтобы сохранилась территориальная целостность". Но мы знаем, что уже целый ряд государств ведет активную работу по ее расчленению", - сказал Патрушев, выступая в Казани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье.По его словам, Владимир Зеленский, "объявляя сепаратистами жителей Донбасса и ведя с ними военные действия, намерен предоставить полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие государственные должности, и фактически предоставить права на территории Украины гражданам другого государства"."В данном случае суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, которые готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей… Их действия ведут к реальному развалу страны", - подчеркнул секретарь Совбеза.Россия же преследует цель защитить население Донбасса, избавить Украину от неонацистов и радикальных националистов, отметил Патрушев.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788143409.html
https://ria.ru/20220221/ekonomika-1774183435.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_65:0:2154:1567_1920x0_80_0_0_375582fc5e38f8fc972e7cf6a46106b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, сша, россия, николай патрушев, совет безопасности рф
14:41 31.05.2022
 
Действия США и их союзников ведут к развалу Украины, заявил Патрушев

Патрушев: действия киевского режима, а также США и их союзников ведут к развалу Украины

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, к развалу страны ведут действия киевского режима, а также США и их союзников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Нам они (США с союзниками - ред.) говорят, что "мы за то, чтобы Украина оставалась суверенной, чтобы сохранилась территориальная целостность". Но мы знаем, что уже целый ряд государств ведет активную работу по ее расчленению", - сказал Патрушев, выступая в Казани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье.
Разрушенные здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 15:37Специальная военная операция на Украине
В ФАДН назвали причину фактического развала Украины
По его словам, Владимир Зеленский, "объявляя сепаратистами жителей Донбасса и ведя с ними военные действия, намерен предоставить полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие государственные должности, и фактически предоставить права на территории Украины гражданам другого государства".
"В данном случае суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, которые готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей… Их действия ведут к реальному развалу страны", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Россия же преследует цель защитить население Донбасса, избавить Украину от неонацистов и радикальных националистов, отметил Патрушев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 22:10
Развал экономики Украины сопровождается грабежом страны, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАРоссияНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала