https://ria.ru/20220531/razval-1792039015.html
Действия США и их союзников ведут к развалу Украины, заявил Патрушев
Действия США и их союзников ведут к развалу Украины, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.05.2022
Действия США и их союзников ведут к развалу Украины, заявил Патрушев
Уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, к развалу страны ведут действия киевского режима, а также США и их союзников, заявил... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:41
2022-05-31T14:41
2022-05-31T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
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сша
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, к развалу страны ведут действия киевского режима, а также США и их союзников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Нам они (США с союзниками - ред.) говорят, что "мы за то, чтобы Украина оставалась суверенной, чтобы сохранилась территориальная целостность". Но мы знаем, что уже целый ряд государств ведет активную работу по ее расчленению", - сказал Патрушев, выступая в Казани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье.По его словам, Владимир Зеленский, "объявляя сепаратистами жителей Донбасса и ведя с ними военные действия, намерен предоставить полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие государственные должности, и фактически предоставить права на территории Украины гражданам другого государства"."В данном случае суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, которые готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей… Их действия ведут к реальному развалу страны", - подчеркнул секретарь Совбеза.Россия же преследует цель защитить население Донбасса, избавить Украину от неонацистов и радикальных националистов, отметил Патрушев.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788143409.html
https://ria.ru/20220221/ekonomika-1774183435.html
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РИА Новости
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, россия, николай патрушев, совет безопасности рф
Действия США и их союзников ведут к развалу Украины, заявил Патрушев
Патрушев: действия киевского режима, а также США и их союзников ведут к развалу Украины