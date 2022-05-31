https://ria.ru/20220531/razval-1792039015.html

Действия США и их союзников ведут к развалу Украины, заявил Патрушев

Действия США и их союзников ведут к развалу Украины, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.05.2022

Действия США и их союзников ведут к развалу Украины, заявил Патрушев

Уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, к развалу страны ведут действия киевского режима, а также США и их союзников, заявил... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:41

2022-05-31T14:41

2022-05-31T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

сша

россия

николай патрушев

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg

КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, к развалу страны ведут действия киевского режима, а также США и их союзников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Нам они (США с союзниками - ред.) говорят, что "мы за то, чтобы Украина оставалась суверенной, чтобы сохранилась территориальная целостность". Но мы знаем, что уже целый ряд государств ведет активную работу по ее расчленению", - сказал Патрушев, выступая в Казани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье.По его словам, Владимир Зеленский, "объявляя сепаратистами жителей Донбасса и ведя с ними военные действия, намерен предоставить полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие государственные должности, и фактически предоставить права на территории Украины гражданам другого государства"."В данном случае суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, которые готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей… Их действия ведут к реальному развалу страны", - подчеркнул секретарь Совбеза.Россия же преследует цель защитить население Донбасса, избавить Украину от неонацистов и радикальных националистов, отметил Патрушев.

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788143409.html

https://ria.ru/20220221/ekonomika-1774183435.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, украина, сша, россия, николай патрушев, совет безопасности рф