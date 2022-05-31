https://ria.ru/20220531/raps-1791946824.html

Липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров рапса с гектара

Липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров рапса с гектара - РИА Новости, 31.05.2022

Липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров рапса с гектара

Липецкие аграрии, считающие рапс культурой будущего, в этом году рассчитывают собрать не менее 23 центнеров этой масличной культуры с гектара, сообщил глав... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:47

2022-05-31T10:47

2022-05-31T10:47

липецкая область

елецкий район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Липецкие аграрии, считающие рапс культурой будущего, в этом году рассчитывают собрать не менее 23 центнеров этой масличной культуры с гектара, сообщил глав области Игорь Артамонов.Уникальность этого растения в том, что оно мультипродуктивное. Из рапса производят растительное и техническое масла, корма для животных, лекарственные компоненты, косметику и биотопливо. Кроме того, рапс является очень хорошим предшественником для других сельхозкультур.В Липецкой области работает единственный в стране Институт рапса, где создают высокопродуктивные, конкурентноспособные, устойчивые к основным патогенам и абиотическим стрессорам гибриды и сорта масличных и эфиромасличных культур, адаптированных к различным почвенно-климатическим зонам Российской Федерации.Как отмечают в пресс-службе областной администрации, в Липецкой области и в России в целом наблюдается резкий рост производства масличных. В 2000 году в регионе площади под масличными занимали всего 48,3 тысячи гектаров, в 2014 году они увеличились до 272 тысяч. В текущем году масличными культурами засеяно более 375 тысяч гектаров. Урожайность выросла с 8,7 центнера с гектара в 2000 году до 15,7 центнера с гектара в 2014-м. В 2022 году липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров с гектара. В 2014 году в Липецкой области было получено 406 тысяч тонн масличных культур, в текущем липецкие аграрии планируют вырастить около 800 тысяч тонн.По его словам, с увеличением спроса на масличные больше внимания стало уделяться созданию мощностей для собственной переработки. Сейчас в регионе на рапсе специализируются три завода. Крупнейший из них в прошлом году выработал 68 тысяч тонн масла. По итогам 2021 года Липецкая область заняла второе место в стране по производству нерафинированного рапсового масла. В этом году готовится к запуску ещё одно предприятие. В Елецком районе должен открыться завод по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур производительностью две тысячи тонн семян в сутки. Это позволит увеличить выпуск растительных масел и шротов в Липецкой области, сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220527/grant-1791179966.html

елецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елецкий район, игорь артамонов