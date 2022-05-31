https://ria.ru/20220531/raps-1791946824.html
Липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров рапса с гектара
Липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров рапса с гектара - РИА Новости, 31.05.2022
Липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров рапса с гектара
Липецкие аграрии, считающие рапс культурой будущего, в этом году рассчитывают собрать не менее 23 центнеров этой масличной культуры с гектара, сообщил глав... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:47
2022-05-31T10:47
2022-05-31T10:47
липецкая область
елецкий район
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732190571_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_dec6240bc5ee8e03c4687db5e2292eb8.jpg
ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Липецкие аграрии, считающие рапс культурой будущего, в этом году рассчитывают собрать не менее 23 центнеров этой масличной культуры с гектара, сообщил глав области Игорь Артамонов.Уникальность этого растения в том, что оно мультипродуктивное. Из рапса производят растительное и техническое масла, корма для животных, лекарственные компоненты, косметику и биотопливо. Кроме того, рапс является очень хорошим предшественником для других сельхозкультур.В Липецкой области работает единственный в стране Институт рапса, где создают высокопродуктивные, конкурентноспособные, устойчивые к основным патогенам и абиотическим стрессорам гибриды и сорта масличных и эфиромасличных культур, адаптированных к различным почвенно-климатическим зонам Российской Федерации.Как отмечают в пресс-службе областной администрации, в Липецкой области и в России в целом наблюдается резкий рост производства масличных. В 2000 году в регионе площади под масличными занимали всего 48,3 тысячи гектаров, в 2014 году они увеличились до 272 тысяч. В текущем году масличными культурами засеяно более 375 тысяч гектаров. Урожайность выросла с 8,7 центнера с гектара в 2000 году до 15,7 центнера с гектара в 2014-м. В 2022 году липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров с гектара. В 2014 году в Липецкой области было получено 406 тысяч тонн масличных культур, в текущем липецкие аграрии планируют вырастить около 800 тысяч тонн.По его словам, с увеличением спроса на масличные больше внимания стало уделяться созданию мощностей для собственной переработки. Сейчас в регионе на рапсе специализируются три завода. Крупнейший из них в прошлом году выработал 68 тысяч тонн масла. По итогам 2021 года Липецкая область заняла второе место в стране по производству нерафинированного рапсового масла. В этом году готовится к запуску ещё одно предприятие. В Елецком районе должен открыться завод по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур производительностью две тысячи тонн семян в сутки. Это позволит увеличить выпуск растительных масел и шротов в Липецкой области, сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220527/grant-1791179966.html
елецкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732190571_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_4fb4971d9b96d1fd1e9f1325885a84c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елецкий район, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Липецкие аграрии, считающие рапс культурой будущего, в этом году рассчитывают собрать не менее 23 центнеров этой масличной культуры с гектара, сообщил глав области Игорь Артамонов.
Уникальность этого растения в том, что оно мультипродуктивное. Из рапса производят растительное и техническое масла, корма для животных, лекарственные компоненты, косметику и биотопливо. Кроме того, рапс является очень хорошим предшественником для других сельхозкультур.
В Липецкой области работает единственный в стране Институт рапса, где создают высокопродуктивные, конкурентноспособные, устойчивые к основным патогенам и абиотическим стрессорам гибриды и сорта масличных и эфиромасличных культур, адаптированных к различным почвенно-климатическим зонам Российской Федерации.
Как отмечают в пресс-службе областной администрации, в Липецкой области и в России в целом наблюдается резкий рост производства масличных. В 2000 году в регионе площади под масличными занимали всего 48,3 тысячи гектаров, в 2014 году они увеличились до 272 тысяч. В текущем году масличными культурами засеяно более 375 тысяч гектаров. Урожайность выросла с 8,7 центнера с гектара в 2000 году до 15,7 центнера с гектара в 2014-м. В 2022 году липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров с гектара. В 2014 году в Липецкой области было получено 406 тысяч тонн масличных культур, в текущем липецкие аграрии планируют вырастить около 800 тысяч тонн.
"Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – это инновации, наука, эффективное управление. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий даёт отличные результаты", - отметил Артамонов.
По его словам, с увеличением спроса на масличные больше внимания стало уделяться созданию мощностей для собственной переработки. Сейчас в регионе на рапсе специализируются три завода. Крупнейший из них в прошлом году выработал 68 тысяч тонн масла. По итогам 2021 года Липецкая область заняла второе место в стране по производству нерафинированного рапсового масла. В этом году готовится к запуску ещё одно предприятие. В Елецком районе
должен открыться завод по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур производительностью две тысячи тонн семян в сутки. Это позволит увеличить выпуск растительных масел и шротов в Липецкой области, сказал Артамонов.