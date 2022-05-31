Рейтинг@Mail.ru
Липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров рапса с гектара - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220531/raps-1791946824.html
Липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров рапса с гектара
Липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров рапса с гектара - РИА Новости, 31.05.2022
Липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров рапса с гектара
Липецкие аграрии, считающие рапс культурой будущего, в этом году рассчитывают собрать не менее 23 центнеров этой масличной культуры с гектара, сообщил глав... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:47
2022-05-31T10:47
липецкая область
елецкий район
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732190571_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_dec6240bc5ee8e03c4687db5e2292eb8.jpg
ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Липецкие аграрии, считающие рапс культурой будущего, в этом году рассчитывают собрать не менее 23 центнеров этой масличной культуры с гектара, сообщил глав области Игорь Артамонов.Уникальность этого растения в том, что оно мультипродуктивное. Из рапса производят растительное и техническое масла, корма для животных, лекарственные компоненты, косметику и биотопливо. Кроме того, рапс является очень хорошим предшественником для других сельхозкультур.В Липецкой области работает единственный в стране Институт рапса, где создают высокопродуктивные, конкурентноспособные, устойчивые к основным патогенам и абиотическим стрессорам гибриды и сорта масличных и эфиромасличных культур, адаптированных к различным почвенно-климатическим зонам Российской Федерации.Как отмечают в пресс-службе областной администрации, в Липецкой области и в России в целом наблюдается резкий рост производства масличных. В 2000 году в регионе площади под масличными занимали всего 48,3 тысячи гектаров, в 2014 году они увеличились до 272 тысяч. В текущем году масличными культурами засеяно более 375 тысяч гектаров. Урожайность выросла с 8,7 центнера с гектара в 2000 году до 15,7 центнера с гектара в 2014-м. В 2022 году липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров с гектара. В 2014 году в Липецкой области было получено 406 тысяч тонн масличных культур, в текущем липецкие аграрии планируют вырастить около 800 тысяч тонн.По его словам, с увеличением спроса на масличные больше внимания стало уделяться созданию мощностей для собственной переработки. Сейчас в регионе на рапсе специализируются три завода. Крупнейший из них в прошлом году выработал 68 тысяч тонн масла. По итогам 2021 года Липецкая область заняла второе место в стране по производству нерафинированного рапсового масла. В этом году готовится к запуску ещё одно предприятие. В Елецком районе должен открыться завод по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур производительностью две тысячи тонн семян в сутки. Это позволит увеличить выпуск растительных масел и шротов в Липецкой области, сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220527/grant-1791179966.html
елецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732190571_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_4fb4971d9b96d1fd1e9f1325885a84c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елецкий район, игорь артамонов
10:47 31.05.2022
 

Липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров рапса с гектара

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРапсовые поля
Рапсовые поля - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Рапсовые поля
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Липецкие аграрии, считающие рапс культурой будущего, в этом году рассчитывают собрать не менее 23 центнеров этой масличной культуры с гектара, сообщил глав области Игорь Артамонов.
Уникальность этого растения в том, что оно мультипродуктивное. Из рапса производят растительное и техническое масла, корма для животных, лекарственные компоненты, косметику и биотопливо. Кроме того, рапс является очень хорошим предшественником для других сельхозкультур.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 15:07Липецкая область
Липецкие власти увеличили финансирование гранта "Агростартап"
В Липецкой области работает единственный в стране Институт рапса, где создают высокопродуктивные, конкурентноспособные, устойчивые к основным патогенам и абиотическим стрессорам гибриды и сорта масличных и эфиромасличных культур, адаптированных к различным почвенно-климатическим зонам Российской Федерации.
Как отмечают в пресс-службе областной администрации, в Липецкой области и в России в целом наблюдается резкий рост производства масличных. В 2000 году в регионе площади под масличными занимали всего 48,3 тысячи гектаров, в 2014 году они увеличились до 272 тысяч. В текущем году масличными культурами засеяно более 375 тысяч гектаров. Урожайность выросла с 8,7 центнера с гектара в 2000 году до 15,7 центнера с гектара в 2014-м. В 2022 году липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров с гектара. В 2014 году в Липецкой области было получено 406 тысяч тонн масличных культур, в текущем липецкие аграрии планируют вырастить около 800 тысяч тонн.
"Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – это инновации, наука, эффективное управление. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий даёт отличные результаты", - отметил Артамонов.
По его словам, с увеличением спроса на масличные больше внимания стало уделяться созданию мощностей для собственной переработки. Сейчас в регионе на рапсе специализируются три завода. Крупнейший из них в прошлом году выработал 68 тысяч тонн масла. По итогам 2021 года Липецкая область заняла второе место в стране по производству нерафинированного рапсового масла. В этом году готовится к запуску ещё одно предприятие. В Елецком районе должен открыться завод по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур производительностью две тысячи тонн семян в сутки. Это позволит увеличить выпуск растительных масел и шротов в Липецкой области, сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЕлецкий районИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала