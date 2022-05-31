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При обстреле украинскими войсками Александровки ранен мужчина

При обстреле украинскими войсками Александровки ранен мужчина - РИА Новости, 31.05.2022

При обстреле украинскими войсками Александровки ранен мужчина

При обстреле украинскими войсками поселка городского типа Александровка в ДНР ранен мужчина, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T20:53

2022-05-31T20:53

2022-05-31T20:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. При обстреле украинскими войсками поселка городского типа Александровка в ДНР ранен мужчина, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."При обстреле пгт Александровки ранен мужчина 1979 г.р. Характер травм и состояние пострадавшего уточняется", - говорится в сообщении мэра.Кроме того, согласно сообщению мэра, в результате обстрелов артиллерией украинских войск Петровского района Донецка были повреждены два жилых дома.

донецк (днр)

петровский район

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), петровский район, украина, вооруженные силы украины