https://ria.ru/20220531/ranenaya-1792221565.html

При обстреле украинскими войсками Донецка ранена женщина

При обстреле украинскими войсками Донецка ранена женщина - РИА Новости, 31.05.2022

При обстреле украинскими войсками Донецка ранена женщина

Украинские войска в 19.45 (время совпадает с мск) выпустили три мины калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в результате обстрела пострадала... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T23:21

2022-05-31T23:21

2022-05-31T23:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.45 (время совпадает с мск) выпустили три мины калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в результате обстрела пострадала мирная жительница, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.45 - н.п. Водяное - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 мины калибром 120 мм", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Позднее ведомство сообщило о ранении мирной жительницы 1959 года рождения по адресу ул. Ковалько, 88.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/obstrel-1792218006.html

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район, вооруженные силы украины