https://ria.ru/20220531/rakety-1792215190.html

Речи о поставках Украине ракет дальнего действия не идет, заявил Госдеп

Речи о поставках Украине ракет дальнего действия не идет, заявил Госдеп - РИА Новости, 31.05.2022

Речи о поставках Украине ракет дальнего действия не идет, заявил Госдеп

США продолжают анализировать потребности Киева в сфере вооружений и рассматривают ряд систем для отправки, но речи об отправки ракет дальнего действия не идет,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T21:57

2022-05-31T21:57

2022-05-31T21:57

специальная военная операция на украине

джо байден

владимир путин

сергей лавров

россия

украина

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. США продолжают анализировать потребности Киева в сфере вооружений и рассматривают ряд систем для отправки, но речи об отправки ракет дальнего действия не идет, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы продолжаем рассматривать ряд систем, которые могут показать себя эффективными на поле боя в руках украинских партнеров. Однако видение нашего президента состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия для их применения за пределами поля боя на Украине", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Накануне президент США Джо Байден заявил, что Украина не получит американские ракеты, которые бы позволяли ей атаковать цели в глубине России.Новый пакет военной помощи, как писали ранее ведущие СМИ США, может быть объявлен уже на текущей неделе. Газета Wall Street Journal в своем недавнем материале писала, что в рамках новой помощи Вашингтон намерен поставить РСЗО, способные бить "на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины". Также в новый пакет помощи, как ожидается, войдут системы HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колесных шасси.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220531/oruzhie-1792204615.html

https://ria.ru/20220531/isterika-1791921552.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джо байден, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, сша, нато, нед прайс, государственный департамент сша