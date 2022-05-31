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Речи о поставках Украине ракет дальнего действия не идет, заявил Госдеп - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/rakety-1792215190.html
Речи о поставках Украине ракет дальнего действия не идет, заявил Госдеп
Речи о поставках Украине ракет дальнего действия не идет, заявил Госдеп - РИА Новости, 31.05.2022
Речи о поставках Украине ракет дальнего действия не идет, заявил Госдеп
США продолжают анализировать потребности Киева в сфере вооружений и рассматривают ряд систем для отправки, но речи об отправки ракет дальнего действия не идет,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:57
2022-05-31T21:57
специальная военная операция на украине
джо байден
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. США продолжают анализировать потребности Киева в сфере вооружений и рассматривают ряд систем для отправки, но речи об отправки ракет дальнего действия не идет, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы продолжаем рассматривать ряд систем, которые могут показать себя эффективными на поле боя в руках украинских партнеров. Однако видение нашего президента состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия для их применения за пределами поля боя на Украине", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Накануне президент США Джо Байден заявил, что Украина не получит американские ракеты, которые бы позволяли ей атаковать цели в глубине России.Новый пакет военной помощи, как писали ранее ведущие СМИ США, может быть объявлен уже на текущей неделе. Газета Wall Street Journal в своем недавнем материале писала, что в рамках новой помощи Вашингтон намерен поставить РСЗО, способные бить "на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины". Также в новый пакет помощи, как ожидается, войдут системы HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колесных шасси.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220531/oruzhie-1792204615.html
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россия
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джо байден, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, сша, нато, нед прайс, государственный департамент сша
21:57 31.05.2022
 
Речи о поставках Украине ракет дальнего действия не идет, заявил Госдеп

Представитель Госдепа Прайс: речи о поставках Украине ракет дальнего действия не идет

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. США продолжают анализировать потребности Киева в сфере вооружений и рассматривают ряд систем для отправки, но речи об отправки ракет дальнего действия не идет, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы продолжаем рассматривать ряд систем, которые могут показать себя эффективными на поле боя в руках украинских партнеров. Однако видение нашего президента состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия для их применения за пределами поля боя на Украине", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что Украина не получит американские ракеты, которые бы позволяли ей атаковать цели в глубине России.
Новый пакет военной помощи, как писали ранее ведущие СМИ США, может быть объявлен уже на текущей неделе. Газета Wall Street Journal в своем недавнем материале писала, что в рамках новой помощи Вашингтон намерен поставить РСЗО, способные бить "на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины". Также в новый пакет помощи, как ожидается, войдут системы HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колесных шасси.
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Вчера, 21:01Специальная военная операция на Украине
Постпред при ООН: США поставят Киеву оружие только для защиты внутри границ
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 08:59Специальная военная операция на Украине
В Киеве пригрозили США "образцово-показательной истерикой"
 
Специальная военная операция на УкраинеДжо БайденВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияУкраинаСШАНАТОНед ПрайсГосударственный департамент США
 
 
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