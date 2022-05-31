https://ria.ru/20220531/putin-1792054621.html

Путин провел встречу с главой Бурятии

Путин провел встречу с главой Бурятии - РИА Новости, 31.05.2022

Путин провел встречу с главой Бурятии

Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи провел рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, заслушал информацию о ситуации в регионе. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:20

2022-05-31T15:20

2022-05-31T15:34

политика

владимир путин

алексей цыденов

россия

республика бурятия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи провел рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, заслушал информацию о ситуации в регионе."Вам слово, поговорим о ситуации в республике", - предложил Путин.Осенью этого года в Бурятии пройдут выборы главы региона."В целом я хочу вам пожелать успехов и поблагодарить за работу", - сказал Путин, заслушав доклад. Глава государства также отметил успехи по ряду направлений: промышленность и сельское хозяйство.

https://ria.ru/20220531/vstrecha-1791953362.html

россия

республика бурятия

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Ольга Маркова

политика, владимир путин, алексей цыденов, россия, республика бурятия