https://ria.ru/20220531/putin-1792054621.html
Путин провел встречу с главой Бурятии
Путин провел встречу с главой Бурятии - РИА Новости, 31.05.2022
Путин провел встречу с главой Бурятии
Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи провел рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, заслушал информацию о ситуации в регионе. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:20
2022-05-31T15:20
2022-05-31T15:34
политика
владимир путин
алексей цыденов
россия
республика бурятия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи провел рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, заслушал информацию о ситуации в регионе."Вам слово, поговорим о ситуации в республике", - предложил Путин.Осенью этого года в Бурятии пройдут выборы главы региона."В целом я хочу вам пожелать успехов и поблагодарить за работу", - сказал Путин, заслушав доклад. Глава государства также отметил успехи по ряду направлений: промышленность и сельское хозяйство.
https://ria.ru/20220531/vstrecha-1791953362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, алексей цыденов, россия, республика бурятия
15:20 31.05.2022 (обновлено: 15:34 31.05.2022)
Путин провел встречу с главой Бурятии
Президент Путин провел встречу с главой Бурятии Цыденовым