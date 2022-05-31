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Путин провел встречу с главой Бурятии - РИА Новости, 31.05.2022
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Путин провел встречу с главой Бурятии
Путин провел встречу с главой Бурятии - РИА Новости, 31.05.2022
Путин провел встречу с главой Бурятии
Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи провел рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, заслушал информацию о ситуации в регионе. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:20
2022-05-31T15:34
политика
владимир путин
алексей цыденов
россия
республика бурятия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи провел рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, заслушал информацию о ситуации в регионе."Вам слово, поговорим о ситуации в республике", - предложил Путин.Осенью этого года в Бурятии пройдут выборы главы региона."В целом я хочу вам пожелать успехов и поблагодарить за работу", - сказал Путин, заслушав доклад. Глава государства также отметил успехи по ряду направлений: промышленность и сельское хозяйство.
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россия
республика бурятия
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политика, владимир путин, алексей цыденов, россия, республика бурятия
15:20 31.05.2022 (обновлено: 15:34 31.05.2022)
 
Путин провел встречу с главой Бурятии

Президент Путин провел встречу с главой Бурятии Цыденовым

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Бурятии Алексеем Цыденовым
 Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Бурятии Алексеем Цыденовым - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Бурятии Алексеем Цыденовым
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи провел рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, заслушал информацию о ситуации в регионе.
"Вам слово, поговорим о ситуации в республике", - предложил Путин.
Осенью этого года в Бурятии пройдут выборы главы региона.
"В целом я хочу вам пожелать успехов и поблагодарить за работу", - сказал Путин, заслушав доклад. Глава государства также отметил успехи по ряду направлений: промышленность и сельское хозяйство.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. 31 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 11:07
Путин провел встречу с главой Удмуртии Бречаловым
 
ПолитикаВладимир ПутинАлексей ЦыденовРоссияРеспублика Бурятия
 
 
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