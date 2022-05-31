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В России введут мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства
В России введут мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства - РИА Новости, 31.05.2022
В России введут мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства
В России с 1 июня вводят мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:14
2022-05-31T12:14
2022-05-31T13:31
экономика
россия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В России с 1 июня вводят мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина.Мораторий также не коснется нарушений, связанных с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля этого года и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции со стороны недружественных стран.Кроме того, смягчающие меры не будут распространяться на нарушения валютного законодательства, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, минуя уполномоченные банки.Под исключение также попадут нарушения, связанные с расчетами при проведении валютных операций между резидентами без использования банковских счетов в уполномоченных банках с использованием наличных.В марте российские власти и правительство ввели мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей. Сейчас их необходимо согласовывать с прокуратурой. Они допускаются только в исключительных случаях, а именно при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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экономика, россия
12:14 31.05.2022 (обновлено: 13:31 31.05.2022)
В России введут мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства
Правительство с 1 июня введет мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
В России с 1 июня вводят мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на постановление
премьер-министра Михаила Мишустина.
"Он будет действовать до 31 декабря 2022 года <…> Исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до конца этого года", — говорится в документе.
Мораторий также не коснется нарушений, связанных с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля этого года и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции со стороны недружественных стран.
Кроме того, смягчающие меры не будут распространяться на нарушения валютного законодательства, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, минуя уполномоченные банки.
Под исключение также попадут нарушения, связанные с расчетами при проведении валютных операций между резидентами без использования банковских счетов в уполномоченных банках с использованием наличных.
В марте российские власти и правительство ввели мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей. Сейчас их необходимо согласовывать с прокуратурой. Они допускаются только в исключительных случаях, а именно при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.