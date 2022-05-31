https://ria.ru/20220531/proverka-1791980230.html

В России введут мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства

В России введут мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства - РИА Новости, 31.05.2022

В России введут мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства

В России с 1 июня вводят мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:14

2022-05-31T12:14

2022-05-31T13:31

экономика

россия

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В России с 1 июня вводят мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина.Мораторий также не коснется нарушений, связанных с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля этого года и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции со стороны недружественных стран.Кроме того, смягчающие меры не будут распространяться на нарушения валютного законодательства, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, минуя уполномоченные банки.Под исключение также попадут нарушения, связанные с расчетами при проведении валютных операций между резидентами без использования банковских счетов в уполномоченных банках с использованием наличных.В марте российские власти и правительство ввели мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей. Сейчас их необходимо согласовывать с прокуратурой. Они допускаются только в исключительных случаях, а именно при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

https://radiosputnik.ria.ru/20220331/1781143346.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия