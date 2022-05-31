https://ria.ru/20220531/preparaty-1791913709.html

На позициях боевиков на "Азовстали" нашли неизвестные химические препараты

На позициях боевиков на "Азовстали" нашли неизвестные химические препараты - РИА Новости, 31.05.2022

На позициях боевиков на "Азовстали" нашли неизвестные химические препараты

Следователи Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) обнаружили в расположении, предположительно, штаба роты украинских боевиков на территории завода РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T07:05

2022-05-31T07:05

2022-05-31T07:05

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

мариуполь

в мире

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МАРИУПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) обнаружили в расположении, предположительно, штаба роты украинских боевиков на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе неизвестные химические препараты, передает корреспондент РИА Новости.Шприц с белым непрозрачным веществом неопределенного происхождения был обнаружен следователями во время осмотра, предположительно, штаба одной из рот украинских боевиков в помещении бомбоубежища. Шприц лежал на столе в окружении лекарственных препаратов.По мнению представителя Народной милиции ДНР, находившегося в момент осмотра с группой российских следователей, внутри может находиться либо наркотическое, либо взрывчатое вещество.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220531/internet-1791912881.html

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донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, донецкая народная республика, мариуполь, в мире