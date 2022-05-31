На позициях боевиков на "Азовстали" нашли неизвестные химические препараты
Российские следователи нашли на "Азовстали" шприц с белым непрозрачным веществом
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТерритория разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Территория разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) обнаружили в расположении, предположительно, штаба роты украинских боевиков на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе неизвестные химические препараты, передает корреспондент РИА Новости.
Шприц с белым непрозрачным веществом неопределенного происхождения был обнаружен следователями во время осмотра, предположительно, штаба одной из рот украинских боевиков в помещении бомбоубежища. Шприц лежал на столе в окружении лекарственных препаратов.
По мнению представителя Народной милиции ДНР, находившегося в момент осмотра с группой российских следователей, внутри может находиться либо наркотическое, либо взрывчатое вещество.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.