Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили сделать "Северный поток" Калининградским - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/potok-1792042999.html
В Госдуме предложили сделать "Северный поток" Калининградским
В Госдуме предложили сделать "Северный поток" Калининградским - РИА Новости, 31.05.2022
В Госдуме предложили сделать "Северный поток" Калининградским
В Калининградской области существуют идеальные условия для развития различных секторов экономики, при возможном ограничении Европой поставок газа из РФ... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:53
2022-05-31T14:53
экономика
калининградская область
германия
европа
северный поток — 2
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_ec5e311188de26e7bed6c9f82dd800e3.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Калининградской области существуют идеальные условия для развития различных секторов экономики, при возможном ограничении Европой поставок газа из РФ трубопроводы "Северный поток" могли бы временно стать "Калининградским потоком", заявил первый зампредседателя комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов."Я говорю про "Северные потоки", "Северный поток – 2" уж точно. Вы посмотрите, если Европа, Германия в первую очередь, отказывается от "Северного потока", то в ближайшие несколько - не буду говорить "много лет", но скорее всего это будет так - "Северный поток" &lt;…&gt; теоретически может быть вот так превращен в "Калининградский поток". Почему мы об этом не говорим?" - сказал Нилов во время круглого стола "Калининградская область в условиях санкций. Возрастающие риски".По его словам, помимо высокого общего развития в различных секторах экономики, Калининградская область всегда была "выдающимся регионом с выдающимися достижениями" в сельском хозяйстве, "которые сегодня даже не достигнуты, не говоря уже о том, чтобы они были превышены". "Здесь, опять же, без энергии, без газа, без электроэнергии невозможно говорить об этих вещах", - добавил депутат.
калининградская область
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2b189abef1c36d66ac697876093dc96c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, калининградская область, германия, европа, северный поток — 2, северный поток
14:53 31.05.2022
 
В Госдуме предложили сделать "Северный поток" Калининградским

Депутат Госдумы Нилов предложил сделать "Северный поток" Калининградским

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2"
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Калининградской области существуют идеальные условия для развития различных секторов экономики, при возможном ограничении Европой поставок газа из РФ трубопроводы "Северный поток" могли бы временно стать "Калининградским потоком", заявил первый зампредседателя комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов.
"Я говорю про "Северные потоки", "Северный поток – 2" уж точно. Вы посмотрите, если Европа, Германия в первую очередь, отказывается от "Северного потока", то в ближайшие несколько - не буду говорить "много лет", но скорее всего это будет так - "Северный поток" <…> теоретически может быть вот так превращен в "Калининградский поток". Почему мы об этом не говорим?" - сказал Нилов во время круглого стола "Калининградская область в условиях санкций. Возрастающие риски".
По его словам, помимо высокого общего развития в различных секторах экономики, Калининградская область всегда была "выдающимся регионом с выдающимися достижениями" в сельском хозяйстве, "которые сегодня даже не достигнуты, не говоря уже о том, чтобы они были превышены". "Здесь, опять же, без энергии, без газа, без электроэнергии невозможно говорить об этих вещах", - добавил депутат.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаКалининградская областьГерманияЕвропаСеверный поток — 2Северный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала