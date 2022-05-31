В Госдуме предложили сделать "Северный поток" Калининградским
Депутат Госдумы Нилов предложил сделать "Северный поток" Калининградским
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2"
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Калининградской области существуют идеальные условия для развития различных секторов экономики, при возможном ограничении Европой поставок газа из РФ трубопроводы "Северный поток" могли бы временно стать "Калининградским потоком", заявил первый зампредседателя комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов.
"Я говорю про "Северные потоки", "Северный поток – 2" уж точно. Вы посмотрите, если Европа, Германия в первую очередь, отказывается от "Северного потока", то в ближайшие несколько - не буду говорить "много лет", но скорее всего это будет так - "Северный поток" <…> теоретически может быть вот так превращен в "Калининградский поток". Почему мы об этом не говорим?" - сказал Нилов во время круглого стола "Калининградская область в условиях санкций. Возрастающие риски".
По его словам, помимо высокого общего развития в различных секторах экономики, Калининградская область всегда была "выдающимся регионом с выдающимися достижениями" в сельском хозяйстве, "которые сегодня даже не достигнуты, не говоря уже о том, чтобы они были превышены". "Здесь, опять же, без энергии, без газа, без электроэнергии невозможно говорить об этих вещах", - добавил депутат.