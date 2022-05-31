Рейтинг@Mail.ru
Силы ЛНР отрезают ВСУ от поставок боеприпасов на лисичанском направлении - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/postavki-1792192501.html
Силы ЛНР отрезают ВСУ от поставок боеприпасов на лисичанском направлении
Силы ЛНР отрезают ВСУ от поставок боеприпасов на лисичанском направлении - РИА Новости, 31.05.2022
Силы ЛНР отрезают ВСУ от поставок боеприпасов на лисичанском направлении
Танковые подразделения Народной милиции ЛНР и артиллеристы пытаются отрезать украинские войска от путей поставок боеприпасов и продовольствия на лисичанском... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T20:12
2022-05-31T21:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
лисичанск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137873/80/1378738021_0:213:3031:1917_1920x0_80_0_0_8fd16a4dd236b3a4df49711b95252857.jpg
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Танковые подразделения Народной милиции ЛНР и артиллеристы пытаются отрезать украинские войска от путей поставок боеприпасов и продовольствия на лисичанском направлении, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.Лисичанск в 2014 году непродолжительное время был под контролем ЛНР. С тех пор и до настоящего времени город контролируют украинские военные."Наши подразделения после разведки определили огневые точки противника (на лисичанском направлении – ред.), нанесли по нему огневое поражение. Благодаря уверенным действиям наших артиллеристов и танкистов затруднена поставка вооружения, затруднена поставка боеприпасов на украинские позиции в этом районе, то есть максимально перебито снабжение", - рассказал Филипоненко.Он уточнил, что подразделения ЛНР планомерно выдавливают противника из лесополосы в том районе. "На ряде направлений противник уже ушел в жилую застройку, чтобы держать там оборону. Огневые точки определяются и точечно уничтожаются. Для нас главное сохранить жизни мирного населения, поэтому работа ведется очень тщательно и аккуратно", - сказал Филипоненко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790547251.html
луганская народная республика
украина
лисичанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Танковые подразделения ЛНР отрезают украинские войска на Лисичанском направлении
Танковые подразделения ЛНР на Лисичанском направлении отрезают украинские войска от поставок вооружения и боеприпасов.
2022-05-31T20:12
true
PT3M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137873/80/1378738021_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_fc16b1a7ef1661c6e7ce31c6758d802a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, лисичанск
20:12 31.05.2022 (обновлено: 21:09 31.05.2022)
 
Силы ЛНР отрезают ВСУ от поставок боеприпасов на лисичанском направлении

Силы ЛНР отрезают украинских силовиков от поставок боеприпасов на лисичанском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Танковые подразделения Народной милиции ЛНР и артиллеристы пытаются отрезать украинские войска от путей поставок боеприпасов и продовольствия на лисичанском направлении, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
Лисичанск в 2014 году непродолжительное время был под контролем ЛНР. С тех пор и до настоящего времени город контролируют украинские военные.
"Наши подразделения после разведки определили огневые точки противника (на лисичанском направлении – ред.), нанесли по нему огневое поражение. Благодаря уверенным действиям наших артиллеристов и танкистов затруднена поставка вооружения, затруднена поставка боеприпасов на украинские позиции в этом районе, то есть максимально перебито снабжение", - рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что подразделения ЛНР планомерно выдавливают противника из лесополосы в том районе. "На ряде направлений противник уже ушел в жилую застройку, чтобы держать там оборону. Огневые точки определяются и точечно уничтожаются. Для нас главное сохранить жизни мирного населения, поэтому работа ведется очень тщательно и аккуратно", - сказал Филипоненко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 10:05
Посол Украины разочарован медлительностью Германии с поставками оружия
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныЛисичанск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала