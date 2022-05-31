https://ria.ru/20220531/postavki-1792192501.html

Силы ЛНР отрезают ВСУ от поставок боеприпасов на лисичанском направлении

Силы ЛНР отрезают ВСУ от поставок боеприпасов на лисичанском направлении - РИА Новости, 31.05.2022

Силы ЛНР отрезают ВСУ от поставок боеприпасов на лисичанском направлении

Танковые подразделения Народной милиции ЛНР и артиллеристы пытаются отрезать украинские войска от путей поставок боеприпасов и продовольствия на лисичанском... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T20:12

2022-05-31T20:12

2022-05-31T21:09

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

лисичанск

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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Танковые подразделения Народной милиции ЛНР и артиллеристы пытаются отрезать украинские войска от путей поставок боеприпасов и продовольствия на лисичанском направлении, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.Лисичанск в 2014 году непродолжительное время был под контролем ЛНР. С тех пор и до настоящего времени город контролируют украинские военные."Наши подразделения после разведки определили огневые точки противника (на лисичанском направлении – ред.), нанесли по нему огневое поражение. Благодаря уверенным действиям наших артиллеристов и танкистов затруднена поставка вооружения, затруднена поставка боеприпасов на украинские позиции в этом районе, то есть максимально перебито снабжение", - рассказал Филипоненко.Он уточнил, что подразделения ЛНР планомерно выдавливают противника из лесополосы в том районе. "На ряде направлений противник уже ушел в жилую застройку, чтобы держать там оборону. Огневые точки определяются и точечно уничтожаются. Для нас главное сохранить жизни мирного населения, поэтому работа ведется очень тщательно и аккуратно", - сказал Филипоненко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220525/ukraina-1790547251.html

луганская народная республика

украина

лисичанск

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Танковые подразделения ЛНР отрезают украинские войска на Лисичанском направлении Танковые подразделения ЛНР на Лисичанском направлении отрезают украинские войска от поставок вооружения и боеприпасов. 2022-05-31T20:12 true PT3M19S

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луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, лисичанск