https://ria.ru/20220531/pomosch-1791908735.html
Помощь ЕС в восстановлении Украины будет зависеть от реформ
Помощь ЕС в восстановлении Украины будет зависеть от реформ - РИА Новости, 31.05.2022
Помощь ЕС в восстановлении Украины будет зависеть от реформ
Помощь Евросоюза в восстановлении Украины будет зависеть от реформ и борьбы с коррупцией в этой стране, говорится в письменных выводах, принятых по итогам... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T04:27
2022-05-31T04:27
2022-05-31T04:28
в мире
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Помощь Евросоюза в восстановлении Украины будет зависеть от реформ и борьбы с коррупцией в этой стране, говорится в письменных выводах, принятых по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе."Восстановление Украины потребует всесторонней поддержки, чтобы заново отстроить страну для будущего. ЕС и государства-члены готовы сыграть в этом ведущую роль… Поддержка Евросоюза в восстановлении Украины будет увязана с реализацией реформ и антикоррупционных мер в соответствии с ее европейским выбором", - говорится итоговом документе.
https://ria.ru/20220531/oformlenie-1791906261.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз
04:27 31.05.2022 (обновлено: 04:28 31.05.2022)
Помощь ЕС в восстановлении Украины будет зависеть от реформ
Помощь Евросоюза в восстановлении Украины будет увязана с реализацией реформ в этой стране