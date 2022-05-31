https://ria.ru/20220531/pomosch-1791908735.html

Помощь ЕС в восстановлении Украины будет зависеть от реформ

Помощь ЕС в восстановлении Украины будет зависеть от реформ - РИА Новости, 31.05.2022

Помощь ЕС в восстановлении Украины будет зависеть от реформ

Помощь Евросоюза в восстановлении Украины будет зависеть от реформ и борьбы с коррупцией в этой стране, говорится в письменных выводах, принятых по итогам... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T04:27

2022-05-31T04:27

2022-05-31T04:28

в мире

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756717268_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_b567fbd7b49ad6ecdd6e2e88eaa0754c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Помощь Евросоюза в восстановлении Украины будет зависеть от реформ и борьбы с коррупцией в этой стране, говорится в письменных выводах, принятых по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе."Восстановление Украины потребует всесторонней поддержки, чтобы заново отстроить страну для будущего. ЕС и государства-члены готовы сыграть в этом ведущую роль… Поддержка Евросоюза в восстановлении Украины будет увязана с реализацией реформ и антикоррупционных мер в соответствии с ее европейским выбором", - говорится итоговом документе.

https://ria.ru/20220531/oformlenie-1791906261.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, евросоюз