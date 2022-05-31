https://ria.ru/20220531/pobeda-1792038150.html
Лоукостер "Победа" перейдет на новую систему бронирования
Лоукостер "Победа" перейдет на новую систему бронирования - РИА Новости, 31.05.2022
Лоукостер "Победа" перейдет на новую систему бронирования
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 20:00 31 мая будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования, функции... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:36
2022-05-31T14:36
2022-05-31T14:36
туризм
россия
победа (авиакомпания)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 20:00 31 мая будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования, функции бронирования билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация будут восстановлены 1 июня, сообщила РИА Новости представитель компании."Тридцать первого мая с 20:00 московского времени "Победа" будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования. Функции бронирования билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация будут восстановлены на сайте pobeda.aero 1 июня", - сказала представитель."Для наших клиентов мы сделали временно бесплатным колл-центр для решения оперативных вопросов по бронированиям. Кроме того, в аэропортах будут усилены смены представительств компании для оказания содействия клиентам в регистрации", - добавила она.
https://ria.ru/20220520/ssha-1789851780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, победа (авиакомпания), новости - туризм
Лоукостер "Победа" перейдет на новую систему бронирования
"Победа" переходит на новую систему бронирования, некоторые функции на сайте недоступны
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 20:00 31 мая будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования, функции бронирования билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация будут восстановлены 1 июня, сообщила РИА Новости представитель компании.
"Тридцать первого мая с 20:00 московского времени "Победа" будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования. Функции бронирования билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация будут восстановлены на сайте pobeda.aero 1 июня", - сказала представитель.
"Для наших клиентов мы сделали временно бесплатным колл-центр для решения оперативных вопросов по бронированиям. Кроме того, в аэропортах будут усилены смены представительств компании для оказания содействия клиентам в регистрации", - добавила она.