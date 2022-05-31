https://ria.ru/20220531/pobeda-1792038150.html

Лоукостер "Победа" перейдет на новую систему бронирования

Лоукостер "Победа" перейдет на новую систему бронирования - РИА Новости, 31.05.2022

Лоукостер "Победа" перейдет на новую систему бронирования

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 20:00 31 мая будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования, функции... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:36

2022-05-31T14:36

2022-05-31T14:36

туризм

россия

победа (авиакомпания)

новости - туризм

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 20:00 31 мая будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования, функции бронирования билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация будут восстановлены 1 июня, сообщила РИА Новости представитель компании."Тридцать первого мая с 20:00 московского времени "Победа" будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования. Функции бронирования билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация будут восстановлены на сайте pobeda.aero 1 июня", - сказала представитель."Для наших клиентов мы сделали временно бесплатным колл-центр для решения оперативных вопросов по бронированиям. Кроме того, в аэропортах будут усилены смены представительств компании для оказания содействия клиентам в регистрации", - добавила она.

https://ria.ru/20220520/ssha-1789851780.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, победа (авиакомпания), новости - туризм