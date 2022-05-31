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Лоукостер "Победа" перейдет на новую систему бронирования - РИА Новости, 31.05.2022
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Туризм
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Лоукостер "Победа" перейдет на новую систему бронирования
Лоукостер "Победа" перейдет на новую систему бронирования - РИА Новости, 31.05.2022
Лоукостер "Победа" перейдет на новую систему бронирования
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 20:00 31 мая будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования, функции... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:36
2022-05-31T14:36
туризм
россия
победа (авиакомпания)
новости - туризм
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 20:00 31 мая будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования, функции бронирования билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация будут восстановлены 1 июня, сообщила РИА Новости представитель компании."Тридцать первого мая с 20:00 московского времени "Победа" будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования. Функции бронирования билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация будут восстановлены на сайте pobeda.aero 1 июня", - сказала представитель."Для наших клиентов мы сделали временно бесплатным колл-центр для решения оперативных вопросов по бронированиям. Кроме того, в аэропортах будут усилены смены представительств компании для оказания содействия клиентам в регистрации", - добавила она.
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россия, победа (авиакомпания), новости - туризм
14:36 31.05.2022
 
Лоукостер "Победа" перейдет на новую систему бронирования

"Победа" переходит на новую систему бронирования, некоторые функции на сайте недоступны

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 20:00 31 мая будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования, функции бронирования билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация будут восстановлены 1 июня, сообщила РИА Новости представитель компании.
"Тридцать первого мая с 20:00 московского времени "Победа" будет выполнять технические работы по переходу на новую систему бронирования. Функции бронирования билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация будут восстановлены на сайте pobeda.aero 1 июня", - сказала представитель.
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"Для наших клиентов мы сделали временно бесплатным колл-центр для решения оперативных вопросов по бронированиям. Кроме того, в аэропортах будут усилены смены представительств компании для оказания содействия клиентам в регистрации", - добавила она.
 
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