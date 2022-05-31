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МККК ответил на письмо Москальковой о российских пленных на Украине - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/plennye-1791941575.html
МККК ответил на письмо Москальковой о российских пленных на Украине
МККК ответил на письмо Москальковой о российских пленных на Украине - РИА Новости, 31.05.2022
МККК ответил на письмо Москальковой о российских пленных на Украине
Международный комитет Красного Креста ответил на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, касающийся российских военнопленных на... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:29
2022-05-31T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
петер маурер
владимир путин
украина
россия
донбасс
международный комитет красного креста (мккк)
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ЦЮРИХ, 31 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста ответил на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, касающийся российских военнопленных на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе гуманитарной организации, не раскрыв содержание ответа.Ранее Москалькова заявила, что обратилась к президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь посетить их."Мы ответили на письмо госпожи Москальковой на прошлой неделе. Содержание письма остается между нашими организациями", - сообщили в пресс-службе МККК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220523/voennoplennye-1790079785.html
https://ria.ru/20220515/pomosch-1788629045.html
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в мире, петер маурер, владимир путин, украина, россия, донбасс, международный комитет красного креста (мккк), татьяна москалькова
10:29 31.05.2022
 
МККК ответил на письмо Москальковой о российских пленных на Украине

Красный Крест ответил на письмо омбудсмена Москальковой о российских пленных на Украине

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЦЮРИХ, 31 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста ответил на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, касающийся российских военнопленных на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе гуманитарной организации, не раскрыв содержание ответа.
Ранее Москалькова заявила, что обратилась к президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь посетить их.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Москалькова попросила главу МККК помочь посетить российских военнопленных
"Мы ответили на письмо госпожи Москальковой на прошлой неделе. Содержание письма остается между нашими организациями", - сообщили в пресс-службе МККК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетер МаурерВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Татьяна Москалькова
 
 
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