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МККК ответил на письмо Москальковой о российских пленных на Украине
МККК ответил на письмо Москальковой о российских пленных на Украине - РИА Новости, 31.05.2022
МККК ответил на письмо Москальковой о российских пленных на Украине
Международный комитет Красного Креста ответил на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, касающийся российских военнопленных на... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:29
2022-05-31T10:29
2022-05-31T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
петер маурер
владимир путин
украина
россия
донбасс
международный комитет красного креста (мккк)
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ЦЮРИХ, 31 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста ответил на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, касающийся российских военнопленных на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе гуманитарной организации, не раскрыв содержание ответа.Ранее Москалькова заявила, что обратилась к президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь посетить их."Мы ответили на письмо госпожи Москальковой на прошлой неделе. Содержание письма остается между нашими организациями", - сообщили в пресс-службе МККК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220523/voennoplennye-1790079785.html
https://ria.ru/20220515/pomosch-1788629045.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петер маурер, владимир путин, украина, россия, донбасс, международный комитет красного креста (мккк), татьяна москалькова
МККК ответил на письмо Москальковой о российских пленных на Украине
Красный Крест ответил на письмо омбудсмена Москальковой о российских пленных на Украине