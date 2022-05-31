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Президент Перу прокомментировал начатое против него расследование - РИА Новости, 31.05.2022
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Президент Перу прокомментировал начатое против него расследование
Президент Перу прокомментировал начатое против него расследование - РИА Новости, 31.05.2022
Президент Перу прокомментировал начатое против него расследование
Президент Перу Педро Кастильо назвал политическим преследованием начатое в отношении него расследование по делу о коррупции и созданию преступного сообщества,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T04:04
2022-05-31T04:04
перу
в мире
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ЛИМА, 31 мая – РИА Новости. Президент Перу Педро Кастильо назвал политическим преследованием начатое в отношении него расследование по делу о коррупции и созданию преступного сообщества, следует из заявления главы государства.Прокуратура в понедельник решила сделать Кастильо фигурантом расследования о предполагаемом преступном сообществе, созданном внутри министерства транспорта. Оно якобы занималось предоставлением бизнесменам концессий и подрядов на государственные инфраструктурные проекты в обмен на деньги.В январе этого года прокуратура начала предварительное расследование в отношении президента Перу, который якобы участвовал в тайных совещаниях с предпринимательницей Карелим Лопес. Она являлась помощником консорциума, который выиграл концессию на проведение дорожных работ на больше чем 58 миллионов долларов.
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перу, в мире
04:04 31.05.2022
 
Президент Перу прокомментировал начатое против него расследование

Глава Перу Кастильо назвал начатое против него расследование политическим преследованием

© AP Photo / Martin MejiaПрезидент Перу Педро Кастильо
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Президент Перу Педро Кастильо. Архивное фото
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ЛИМА, 31 мая – РИА Новости. Президент Перу Педро Кастильо назвал политическим преследованием начатое в отношении него расследование по делу о коррупции и созданию преступного сообщества, следует из заявления главы государства.
"Сегодня против меня развернули иррациональное политическое преследование, против меня – президента страны. И не только против президента, но и против различных министров", - сказал он во время мероприятия в департаменте Лорето.
Прокуратура в понедельник решила сделать Кастильо фигурантом расследования о предполагаемом преступном сообществе, созданном внутри министерства транспорта. Оно якобы занималось предоставлением бизнесменам концессий и подрядов на государственные инфраструктурные проекты в обмен на деньги.
В январе этого года прокуратура начала предварительное расследование в отношении президента Перу, который якобы участвовал в тайных совещаниях с предпринимательницей Карелим Лопес. Она являлась помощником консорциума, который выиграл концессию на проведение дорожных работ на больше чем 58 миллионов долларов.
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