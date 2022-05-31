https://ria.ru/20220531/peru-1791908356.html

Президент Перу прокомментировал начатое против него расследование

Президент Перу прокомментировал начатое против него расследование - РИА Новости, 31.05.2022

Президент Перу прокомментировал начатое против него расследование

Президент Перу Педро Кастильо назвал политическим преследованием начатое в отношении него расследование по делу о коррупции и созданию преступного сообщества,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T04:04

2022-05-31T04:04

2022-05-31T04:04

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в мире

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ЛИМА, 31 мая – РИА Новости. Президент Перу Педро Кастильо назвал политическим преследованием начатое в отношении него расследование по делу о коррупции и созданию преступного сообщества, следует из заявления главы государства.Прокуратура в понедельник решила сделать Кастильо фигурантом расследования о предполагаемом преступном сообществе, созданном внутри министерства транспорта. Оно якобы занималось предоставлением бизнесменам концессий и подрядов на государственные инфраструктурные проекты в обмен на деньги.В январе этого года прокуратура начала предварительное расследование в отношении президента Перу, который якобы участвовал в тайных совещаниях с предпринимательницей Карелим Лопес. Она являлась помощником консорциума, который выиграл концессию на проведение дорожных работ на больше чем 58 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220527/moldaviya-1791117772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

перу, в мире