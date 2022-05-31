https://ria.ru/20220531/perenos-1792045248.html

Конкурс "Новая волна" перенесли на 2023 год

Конкурс "Новая волна" перенесли на 2023 год - РИА Новости, 31.05.2022

Конкурс "Новая волна" перенесли на 2023 год

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Сочи перенесен на 2023 год, сообщили организаторы. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:56

2022-05-31T14:56

2022-05-31T15:14

новая волна

шоубиз

новости культуры

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Сочи перенесен на 2023 год, сообщили организаторы.Отмечается, что конкурс "Новая волна" с участием звёзд российской и мировой сцены проводится с 2002 года, его главными героями всегда становились талантливые молодые артисты, представляющие разные страны и континенты."Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звёзд, оргкомитета и зрителей "Новой волны" из разных стран", - добавили организаторы.

https://ria.ru/20220531/baskov-1792032233.html

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новая волна, новости культуры