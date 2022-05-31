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Конкурс "Новая волна" перенесли на 2023 год - РИА Новости, 31.05.2022
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Шоубиз
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Конкурс "Новая волна" перенесли на 2023 год
Конкурс "Новая волна" перенесли на 2023 год - РИА Новости, 31.05.2022
Конкурс "Новая волна" перенесли на 2023 год
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Сочи перенесен на 2023 год, сообщили организаторы. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:56
2022-05-31T15:14
новая волна
шоубиз
новости культуры
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Сочи перенесен на 2023 год, сообщили организаторы.Отмечается, что конкурс "Новая волна" с участием звёзд российской и мировой сцены проводится с 2002 года, его главными героями всегда становились талантливые молодые артисты, представляющие разные страны и континенты."Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звёзд, оргкомитета и зрителей "Новой волны" из разных стран", - добавили организаторы.
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новая волна, новости культуры
14:56 31.05.2022 (обновлено: 15:14 31.05.2022)
 
Конкурс "Новая волна" перенесли на 2023 год

Организаторы перенесли музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" на 2023 год

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкФилипп Киркоров на конкурсе "Новая волна"
Филипп Киркоров на конкурсе Новая волна - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Филипп Киркоров на конкурсе "Новая волна". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Сочи перенесен на 2023 год, сообщили организаторы.
"Оргкомитет Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" сообщает о переносе сроков мероприятия – с августа 2022-го на следующий год", - говорится в сообщении организаторов в официальной группе во "ВКонтакте".
Отмечается, что конкурс "Новая волна" с участием звёзд российской и мировой сцены проводится с 2002 года, его главными героями всегда становились талантливые молодые артисты, представляющие разные страны и континенты.
"Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звёзд, оргкомитета и зрителей "Новой волны" из разных стран", - добавили организаторы.
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