https://ria.ru/20220531/peregovory-1792216433.html

Россия открыта к переговорам с Киевом, заявила Матвиенко

Россия открыта к переговорам с Киевом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 31.05.2022

Россия открыта к переговорам с Киевом, заявила Матвиенко

Россия открыта для переговоров с украинской стороной и подписания соглашений, которые бы привели к миру, но нужны дипломатические и мирные решения и воля двух... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T22:09

2022-05-31T22:09

2022-05-31T22:35

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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Россия открыта для переговоров с украинской стороной и подписания соглашений, которые бы привели к миру, но нужны дипломатические и мирные решения и воля двух сторон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко отметила, что Россия делала все, для того чтобы внутриукраинский конфликт был разрешен дипломатическим путем."Мы постоянно вели переговоры с нашими западными партнерами, с Соединенными Штатами с требованием обеспечить, как это прописано во всех международных документах, единую, неделимую безопасность на европейском континенте. К сожалению, мы не получали адекватного ответа",- уточнила она."После того, когда Украина потребовала стать уже ядерным государством и когда мы видели, как идет военное освоение украинской территории, как она насыщается огромным количеством вооружения, включая наступательное вооружение, и зная, что готовится третье вооруженное наступление на Донецкую и Луганскую области, конечно, нам не оставили другого выхода, выбора, чтобы обеспечить свою безопасность. Украину использовали для того, чтобы сдерживать развитие России",- заключила она.

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россия, украина, валентина матвиенко, днр, лнр