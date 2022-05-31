Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта к переговорам с Киевом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/peregovory-1792216433.html
Россия открыта к переговорам с Киевом, заявила Матвиенко
Россия открыта к переговорам с Киевом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 31.05.2022
Россия открыта к переговорам с Киевом, заявила Матвиенко
Россия открыта для переговоров с украинской стороной и подписания соглашений, которые бы привели к миру, но нужны дипломатические и мирные решения и воля двух... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T22:09
2022-05-31T22:35
россия
украина
валентина матвиенко
днр
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Россия открыта для переговоров с украинской стороной и подписания соглашений, которые бы привели к миру, но нужны дипломатические и мирные решения и воля двух сторон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко отметила, что Россия делала все, для того чтобы внутриукраинский конфликт был разрешен дипломатическим путем."Мы постоянно вели переговоры с нашими западными партнерами, с Соединенными Штатами с требованием обеспечить, как это прописано во всех международных документах, единую, неделимую безопасность на европейском континенте. К сожалению, мы не получали адекватного ответа",- уточнила она."После того, когда Украина потребовала стать уже ядерным государством и когда мы видели, как идет военное освоение украинской территории, как она насыщается огромным количеством вооружения, включая наступательное вооружение, и зная, что готовится третье вооруженное наступление на Донецкую и Луганскую области, конечно, нам не оставили другого выхода, выбора, чтобы обеспечить свою безопасность. Украину использовали для того, чтобы сдерживать развитие России",- заключила она.
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792028088.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_25f6d139227c523a6ca4124cc1918e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, валентина матвиенко, днр, лнр
22:09 31.05.2022 (обновлено: 22:35 31.05.2022)
 
Россия открыта к переговорам с Киевом, заявила Матвиенко

Матвиенко заявила о готовности России к переговорам с Украиной и подписанию соглашения

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Россия открыта для переговоров с украинской стороной и подписания соглашений, которые бы привели к миру, но нужны дипломатические и мирные решения и воля двух сторон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы открыты для переговоров. Я полностью согласна с вашей позицией, что нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля с двух сторон. Мы подтверждаем, что мы готовы к переговорам, к подписанию соглашений, которые бы прекратили и гражданскую войну на Украине, и привели бы к миру, но не видим такой обратной реакции со стороны Киева",- сказала Матвиенко в ходе встречи с президентом Республики Мозамбик Филипе Жасинту Ньюси.
Матвиенко отметила, что Россия делала все, для того чтобы внутриукраинский конфликт был разрешен дипломатическим путем.
"Мы постоянно вели переговоры с нашими западными партнерами, с Соединенными Штатами с требованием обеспечить, как это прописано во всех международных документах, единую, неделимую безопасность на европейском континенте. К сожалению, мы не получали адекватного ответа",- уточнила она.
"После того, когда Украина потребовала стать уже ядерным государством и когда мы видели, как идет военное освоение украинской территории, как она насыщается огромным количеством вооружения, включая наступательное вооружение, и зная, что готовится третье вооруженное наступление на Донецкую и Луганскую области, конечно, нам не оставили другого выхода, выбора, чтобы обеспечить свою безопасность. Украину использовали для того, чтобы сдерживать развитие России",- заключила она.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 14:06
Санкции Запада провоцируют глобальный кризис, заявила Матвиенко
 
РоссияУкраинаВалентина МатвиенкоДНРЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала