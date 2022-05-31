22:09 31.05.2022 (обновлено: 22:35 31.05.2022)
Россия открыта к переговорам с Киевом, заявила Матвиенко
Матвиенко заявила о готовности России к переговорам с Украиной и подписанию соглашения
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Россия открыта для переговоров с украинской стороной и подписания соглашений, которые бы привели к миру, но нужны дипломатические и мирные решения и воля двух сторон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы открыты для переговоров. Я полностью согласна с вашей позицией, что нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля с двух сторон. Мы подтверждаем, что мы готовы к переговорам, к подписанию соглашений, которые бы прекратили и гражданскую войну на Украине, и привели бы к миру, но не видим такой обратной реакции со стороны Киева",- сказала Матвиенко в ходе встречи с президентом Республики Мозамбик Филипе Жасинту Ньюси.
Матвиенко отметила, что Россия делала все, для того чтобы внутриукраинский конфликт был разрешен дипломатическим путем.
"Мы постоянно вели переговоры с нашими западными партнерами, с Соединенными Штатами с требованием обеспечить, как это прописано во всех международных документах, единую, неделимую безопасность на европейском континенте. К сожалению, мы не получали адекватного ответа",- уточнила она.
"После того, когда Украина потребовала стать уже ядерным государством и когда мы видели, как идет военное освоение украинской территории, как она насыщается огромным количеством вооружения, включая наступательное вооружение, и зная, что готовится третье вооруженное наступление на Донецкую и Луганскую области, конечно, нам не оставили другого выхода, выбора, чтобы обеспечить свою безопасность. Украину использовали для того, чтобы сдерживать развитие России",- заключила она.