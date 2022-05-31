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Польша переходит к захвату западных территорий Украины, считает Патрушев - РИА Новости, 31.05.2022
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Польша переходит к захвату западных территорий Украины, считает Патрушев
Польша переходит к захвату западных территорий Украины, считает Патрушев - РИА Новости, 31.05.2022
Польша переходит к захвату западных территорий Украины, считает Патрушев
Польша судя по всему уже переходит к захвату территорий на западе Украины, заявил во вторник в Казани секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:33
2022-05-31T14:51
в мире
польша
киев
совет безопасности рф
николай патрушев
украина
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Польша судя по всему уже переходит к захвату территорий на западе Украины, заявил во вторник в Казани секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Так называемые "западные партнеры" киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", - сказал Патрушев на совещании по национальной безопасности в Приволжье."Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", - констатировал Патрушев.
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в мире, польша, киев, совет безопасности рф, николай патрушев, украина
14:33 31.05.2022 (обновлено: 14:51 31.05.2022)
 
Польша переходит к захвату западных территорий Украины, считает Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату земель на западе Украины

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Польша судя по всему уже переходит к захвату территорий на западе Украины, заявил во вторник в Казани секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Так называемые "западные партнеры" киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", - сказал Патрушев на совещании по национальной безопасности в Приволжье.
"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", - констатировал Патрушев.
Варшава - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 12:48
Польша хочет присоединить Украину к МЭА
 
В миреПольшаКиевСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевУкраина
 
 
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