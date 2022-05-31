https://ria.ru/20220531/patrushev-1792037525.html

Польша переходит к захвату западных территорий Украины, считает Патрушев

Польша переходит к захвату западных территорий Украины, считает Патрушев - РИА Новости, 31.05.2022

Польша переходит к захвату западных территорий Украины, считает Патрушев

Польша судя по всему уже переходит к захвату территорий на западе Украины, заявил во вторник в Казани секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:33

2022-05-31T14:33

2022-05-31T14:51

в мире

польша

киев

совет безопасности рф

николай патрушев

украина

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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Польша судя по всему уже переходит к захвату территорий на западе Украины, заявил во вторник в Казани секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Так называемые "западные партнеры" киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", - сказал Патрушев на совещании по национальной безопасности в Приволжье."Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", - констатировал Патрушев.

https://ria.ru/20220530/ukraina-1791715137.html

польша

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, киев, совет безопасности рф, николай патрушев, украина