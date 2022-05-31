https://ria.ru/20220531/otchety-1791984519.html

Россиянам продлили срок сдачи отчетов за 2021 год по зарубежным счетам

Россиянам продлили срок сдачи отчетов за 2021 год по зарубежным счетам - РИА Новости, 31.05.2022

Россиянам продлили срок сдачи отчетов за 2021 год по зарубежным счетам

Правительство РФ продлило до 1 декабря с 1 июня сдачу россиянами отчетов за 2021 год по зарубежным счетам и переводам за границу, соответствующее постановление... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:25

2022-05-31T12:25

2022-05-31T12:37

правительство рф

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ продлило до 1 декабря с 1 июня сдачу россиянами отчетов за 2021 год по зарубежным счетам и переводам за границу, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин."Новое постановление также предполагает продление до 1 декабря 2022 года срока представления гражданами-резидентами отчетов за 2021 год о движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без открытия банковского счета", - говорится в сообщении.Сообщается, что решение обусловлено сложностями, с которыми в данный момент сталкиваются люди при получении необходимых документов и информации в финансовых организациях за пределами страны.Согласно информации на сайте ФНС, без этого изменения отчет за 2021 год физлица-резиденты обязаны были представить в срок до 1 июня 2022 года. При этом за непредставление или несвоевременное представление отчета для граждан предусмотрена административная ответственность: при задержке сдачи отчета не более чем на 10 дней - предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей; более 10 дней, но не более 30 дней - штраф от 1000 до 1500 рублей; более 30 дней - штраф от 2500 до 3000 рублей. А повторное нарушение влечет штраф уже на 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220531/proverka-1791980230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)