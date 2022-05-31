https://ria.ru/20220531/ospa-1792189379.html

ВОЗ не уверена, что распространение оспы обезьян можно полностью сдержать

ВОЗ не уверена, что распространение оспы обезьян можно полностью сдержать - РИА Новости, 31.05.2022

ВОЗ не уверена, что распространение оспы обезьян можно полностью сдержать

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не уверена в том, что распространение оспы обезьян среди людей удастся полностью сдержать, заявил... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T20:00

2022-05-31T20:00

2022-05-31T20:00

европа

в мире

воз

оспа обезьян

ханс клюге

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ЦЮРИХ, 31 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не уверена в том, что распространение оспы обезьян среди людей удастся полностью сдержать, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.По его словам, пока для эффективного реагирования на вспышку оспы обезьян не требуются такие же масштабные меры, какие были необходимы для борьбы с COVID-19, поскольку вирус распространяется по-другому."Но – и это важно – мы пока не знаем, сможем ли мы полностью сдержать его распространение. Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение случаев заражения посредством четкой коммуникации, действий под руководством сообщества, изоляции случаев в течение инфекционного периода и эффективного отслеживания и мониторинга контактов", - говорится в заявлении Клюге, опубликованном во вторник.Он пояснил, что распространение вируса произошло на фоне отмены ограничений на поездки, введенных ранее из-за коронавируса. Клюге добавил, что вероятность дальнейшего распространения инфекции в Европе и других странах в течение лета высока."В ближайшие месяцы многие из десятков запланированных фестивалей и крупных вечеринок обеспечат дополнительные условия, в которых может произойти усиление (передачи вируса). Но они (мероприятия) также предоставляют широкие возможности для взаимодействия с молодыми, сексуально активными и мобильными людьми в целях повышения осведомленности и усиления индивидуальной и общественной защиты", - отметил Клюге.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220530/ospa-1791808157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, в мире, воз, оспа обезьян, ханс клюге