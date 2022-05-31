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Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили в Норвегии

Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили в Норвегии - РИА Новости, 31.05.2022

Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили в Норвегии

Первый случай заражения человека оспой обезьян выявлен в Норвегии, говорится в сообщении института общественного здравоохранения страны. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T19:38

2022-05-31T19:38

2022-05-31T19:38

норвегия

оспа обезьян

в мире

здоровье - общество

осло

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первый случай заражения человека оспой обезьян выявлен в Норвегии, говорится в сообщении института общественного здравоохранения страны."Норвежский институт общественного здравоохранения сегодня был проинформирован о подтвержденном случае оспы обезьян в округе Викен (область, где находится Осло - ред.)", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что зараженный недавно выезжал за границу. После возвращения домой у него появились симптомы заболевания. В институте общественного здравоохранения не называют имени заболевшего, однако отмечают, что он находится под наблюдением специалистов.Ранее телеканал NRK сообщал, что специалисты института общественного здравоохранения Норвегии и коммуны Осло выявляют контактировавших с человеком, посетившим Осло в начале мая, у которого выявлены симптомы оспы обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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норвегия, оспа обезьян, в мире, здоровье - общество, осло