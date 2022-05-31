https://ria.ru/20220531/ospa-1791956517.html

Азербайджан запросил у ВОЗ тесты на оспу обезьян

Азербайджан запросил у ВОЗ тесты на оспу обезьян - РИА Новости, 31.05.2022

Азербайджан запросил у ВОЗ тесты на оспу обезьян

Минздрав Азербайджана обратился во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой о предоставлении тестов на выявление оспы обезьян, сообщил РИА Новости РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:15

2022-05-31T11:15

2022-05-31T11:15

в мире

воз

коронавирус covid-19

азербайджан

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38011648fb1afa454f710fdcedd249d4.jpg

БАКУ, 31 мая – РИА Новости. Минздрав Азербайджана обратился во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой о предоставлении тестов на выявление оспы обезьян, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы министерства Эльвин Гаджиев."Азербайджанская сторона направила в ВОЗ обращение по вопросу предоставления тестов на оспу обезьян", - сказал представитель ведомства.По его словам, в республике пока не выявлено ни одного случая заболевания опасным вирусом.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, воз, коронавирус covid-19, азербайджан, оспа обезьян