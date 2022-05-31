Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан запросил у ВОЗ тесты на оспу обезьян - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/ospa-1791956517.html
Азербайджан запросил у ВОЗ тесты на оспу обезьян
Азербайджан запросил у ВОЗ тесты на оспу обезьян - РИА Новости, 31.05.2022
Азербайджан запросил у ВОЗ тесты на оспу обезьян
Минздрав Азербайджана обратился во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой о предоставлении тестов на выявление оспы обезьян, сообщил РИА Новости РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:15
2022-05-31T11:15
в мире
воз
коронавирус covid-19
азербайджан
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38011648fb1afa454f710fdcedd249d4.jpg
БАКУ, 31 мая – РИА Новости. Минздрав Азербайджана обратился во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой о предоставлении тестов на выявление оспы обезьян, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы министерства Эльвин Гаджиев."Азербайджанская сторона направила в ВОЗ обращение по вопросу предоставления тестов на оспу обезьян", - сказал представитель ведомства.По его словам, в республике пока не выявлено ни одного случая заболевания опасным вирусом.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_403c4751e8485220c6f8bdb0bbc86d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, воз, коронавирус covid-19, азербайджан, оспа обезьян
11:15 31.05.2022
 
Азербайджан запросил у ВОЗ тесты на оспу обезьян

Минздрав Азербайджана обратился в ВОЗ с просьбой предоставить тесты на оспу обезьян

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 31 мая – РИА Новости. Минздрав Азербайджана обратился во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой о предоставлении тестов на выявление оспы обезьян, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы министерства Эльвин Гаджиев.
"Азербайджанская сторона направила в ВОЗ обращение по вопросу предоставления тестов на оспу обезьян", - сказал представитель ведомства.
По его словам, в республике пока не выявлено ни одного случая заболевания опасным вирусом.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
Посмотреть
 
В миреВОЗКоронавирус COVID-19АзербайджанОспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала