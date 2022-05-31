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Азербайджан запросил у ВОЗ тесты на оспу обезьян
Азербайджан запросил у ВОЗ тесты на оспу обезьян - РИА Новости, 31.05.2022
Азербайджан запросил у ВОЗ тесты на оспу обезьян
Минздрав Азербайджана обратился во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой о предоставлении тестов на выявление оспы обезьян, сообщил РИА Новости РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:15
2022-05-31T11:15
2022-05-31T11:15
в мире
воз
коронавирус covid-19
азербайджан
оспа обезьян
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БАКУ, 31 мая – РИА Новости. Минздрав Азербайджана обратился во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой о предоставлении тестов на выявление оспы обезьян, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы министерства Эльвин Гаджиев."Азербайджанская сторона направила в ВОЗ обращение по вопросу предоставления тестов на оспу обезьян", - сказал представитель ведомства.По его словам, в республике пока не выявлено ни одного случая заболевания опасным вирусом.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, воз, коронавирус covid-19, азербайджан, оспа обезьян
Азербайджан запросил у ВОЗ тесты на оспу обезьян
Минздрав Азербайджана обратился в ВОЗ с просьбой предоставить тесты на оспу обезьян
БАКУ, 31 мая – РИА Новости. Минздрав Азербайджана обратился во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой о предоставлении тестов на выявление оспы обезьян, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы министерства Эльвин Гаджиев.
"Азербайджанская сторона направила в ВОЗ
обращение по вопросу предоставления тестов на оспу обезьян", - сказал представитель ведомства.
По его словам, в республике пока не выявлено ни одного случая заболевания опасным вирусом.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.